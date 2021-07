Studentki PWSZ w Elblągu laureatkami konkursu Rządowego Centrum Legislacji

Zakończył się tygodniowy zjazd w ramach projektu edukacyjnego Kolegium Legislacji Rządowego Centrum Legislacji. W dniach 3-11 lipca 2021 r. zaangażowani naukowo i społecznie studenci wzięli udziału w serii wykładów i warsztatów poświęconych zagadnieniom prawnym i społecznym prowadzonych przez grupę wyspecjalizowanych prawników, polityków, urzędników i inne osoby pełniące istotne funkcje w aparacie państwowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolegium Legislacji to jedyny taki projekt skierowany do trzydziestu wybranych w drodze konkursu studentów z całej Polski. Powód do satysfakcji mają dwie studentki Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, zaproszone do udziału w przedsięwzięciu: Monika Hasic studentka Studiów menadżersko-prawnych oraz studiująca administrację Julia Socha.

- Bardzo pozytywnie oceniam gości specjalnych – mówi Monika Hasic. – Mieliśmy szansę spotkać się z zasłużonymi osobami z dziedziny prawa, profesorami, urzędnikami, a także z ważnymi politykami.

Podczas warsztatów studenci dowiedzieli się między innymi o: procesie legislacyjnym od momentu podjęcia decyzji politycznej do wdrożenia jej w życie w instytucji wykonawczej (od pomysłu do wykonania); procesie decyzyjnym w kontekście wdrażania ustaw antykryzysowych; reagowaniu przez państwo na dynamiczną sytuację nadzwyczajną; kwestiach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwu w czasie kryzysu; prawidłowym, dobrym i rzetelnym tworzeniu właściwych aktów prawnych (warsztaty legislacyjne np. z tworzenia aktów normatywnych).

Idea organizacji Kolegium Legislacji opiera się na przekonaniu o integracji młodego pokolenia wokół wartości takich jak: słuszne prawo, dobra legislacja, patriotyzm, właściwe i skuteczne rządzenie, dobro wspólne oraz poszanowanie tradycji.

W spotkaniu ze studentami wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. - Cieszę się, że wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim możemy uczestniczyć w wydarzeniu, które skupia studentów prawa z całej Polski. Już wkrótce ci młodzi ludzie będą stanowić trzon legislatorów wspierających władzę publiczną - mówił podczas spotkania minister Czarnek.