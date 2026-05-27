Sukces młodych innowatorów! „Okno z rekuperacją” w półfinale Explory 2026

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu ma ogromny powód do dumy. Uczniowie tej placówki odnieśli spektakularny sukces, kwalifikując się do półfinału prestiżowego konkursu Explory 2026. Ich autorski, nowatorski projekt „Okno z rekuperacją” zyskał uznanie ekspertów i powalczy o najwyższe laury w branży odnawialnych źródeł energii.

Czym jest projekt „Okno z rekuperacją”?

Rozwiązanie opracowane przez elbląskich uczniów idealnie wpisuje się w najnowsze trendy ekologicznego budownictwa i efektywności energetycznej. Projekt łączy funkcjonalność tradycyjnego okna z systemem kontrolowanej wentylacji i odzysku ciepła. W dobie poszukiwania oszczędności energetycznych oraz walki ze smogiem, takie rozwiązanie ma ogromny potencjał komercyjny i ekologiczny – pozwala na świeże powietrze w domu bez utraty cennej energii termicznej.

 

Biznesowe zaplecze, czyli współpraca z Elbląskim Parkiem Technologicznym

Innowacja uczniów z ZSIŚiU nie powstaje w próżni. Kluczowym elementem sukcesu jest partnerstwo z Elbląskim Parkiem Technologicznym.

Dzięki dostępowi do nowoczesnej infrastruktury oraz profesjonalnych laboratoriów EPT, młodzi konstruktorzy mogą przeprowadzić miarodajne badania i testy techniczne. To nadaje projektowi realną wartość rynkową i naukową.

 

Co czeka młodych inżynierów?

Kolejnym krokiem na drodze do finału są prezentacje konkursowe podczas transmisji na żywo. Dla uczniów to wyjątkowy sprawdzian – będą musieli obronić swój pomysł przed wymagającym jury oraz szeroką publicznością. To nie tylko walka o nagrody, ale przede wszystkim:

  • Szansa na zaistnienie w ogólnopolskiej społeczności inżynieryjnej.
  • Możliwość zdobycia kontaktów do mentorów i potencjalnych inwestorów.
  • Promocja Elbląga jako silnego ośrodka młodej myśli technologicznej.

 

Trzymamy kciuki za naszych półfinalistów i z niecierpliwością czekamy na kolejne etapy konkursu Explory 2026!

Zachęcamy do głosowania na nasz projekt:

https://glosuj.explory.pl/?cid=1715&cac=submission&ctx=page&cm=0&sid=2868,


