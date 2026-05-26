„Teściarz” ZST-I walczy o finał Explory 2026

Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych biorą udział w konkursie Explory. Do awansu do finału potrzebują głosów internautów.

„Explory to największy w Polsce konkurs dla młodych innowatorów w wieku 13-20 lat, który wspiera tworzenie projektów z zakresu nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (#STEAM). Każdy zgłoszony projekt realizuje przynajmniej jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), co pozwala uczestnikom przyczynić się do rozwiązywania najważniejszych globalnych wyzwań.” - czytamy na stronie organizatora konkursu.

Do walki o finał zakwalifikował się projekt uczniów Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu.

„Projekt "Teściarz" opiera się na sztucznej inteligencji, która generuje testy na podany przez użytkownika temat, generuje również testy z notatek, co może być szczególnie przydatne dla studentów. Pozwala też na naukę poprzez zabawę, dzięki łączeniu gier z odpowiadaniem na pytania z testu. Nasz projekt udostępnia uczniom oraz studentom nowe możliwości nauki poprzez korzystanie z nowoczesnych rozwiązań.” - czytamy w opisie projektu uczniów ZST-I.

W skład zespołu wchodzą Szymon Jon, Paweł Bohdziewicz, Maciej Andrearczyk; mentorem jest Halina Ciecierska.

- Wielu uczniów ma problemy z uczeniem się i zapamiętywaniem tekstów z książek. Lepiej zapamiętują treści w formie testów. Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu kształcący się w zawodzie technik programista postanowili pomóc kolegom i koleżankom w nauce stosując innowacyjne rozwiązanie. Projekt „Teściarz” to nowoczesne rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, które pomaga w nauce poprzez generowanie testów na dowolny temat wskazany przez użytkownika. Projekt umożliwia także tworzenie testów z notatek, co może być szczególnie przydatne dla uczniów i studentów – napisali do nas uczniowie.

Aby awansować do finału uczniowie ZST-I potrzebują głosów internautów. Głosować można do 29 maja. Projekt uczniów elbląskiej szkoły czeka na głosy pod tym linkiem.