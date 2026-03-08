UWAGA!

To inżynierowie wymyślają, jak łatwiej żyć

 Elbląg
Już po raz czwarty w Akademii Nauk Stosowanych odbyła się konferencja z okazji Światowego Dnia Inżyniera. Jednym z jej elementów była dyskusja na temat roli inteligentnych systemów w rozwoju Elbląga. Zobacz zdjęcia.

Konferencję w sobotę, 7 marca, zorganizowała Regionalna Rada Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.

- Każdy aspekt naszego życia ma coś wspólnego z inżynierią. To inżynierowie wymyślają, w jaki sposób żyć łatwiej, sprawniej, żeby to, co jest wokół nas, po prostu działało. Nawet fotele, na których siedzimy, czy całe nasze otoczenie zostało stworzone przez inżynierów – mówił Artur Bakalarski, prezes elbląskiej rady NOT.

Rektor Akademii Nauk Stosowanych, dr. hab. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni, podkreślał, że studia inżynierskie – choć są trudne – to ich absolwenci są poszukiwani na rynku pracy, a Elbląg potrzebuje takich specjalistów do rozwoju.

Zaproszeni gości podczas swoich wystąpień przybliżyli tematykę związaną m.in. z budownictwem klasy A (takim budynkiem jest Porto Vista na Wyspie Spichrzów, budową podzespołów do elektrowni konwencjonalnych i jądrowych (tym zajmuje się działający m.in. w Elblągu Rockfin), a wydarzenie zwieńczyła debata z udziałem studentów pod tytułem Jakie systemy i inteligentne rozwiązania tworzyć, aby w Elblągu żyło się lepiej”.

red.

A moim zdaniem...

  • Brawo dla każdego inżyniera !
  • tusk i kaczynski tu już nam zrobili dni karmelowych inżynierów
  • "absolwenci są poszukiwani na rynku pracy" - tak, zwłaszcza ci z Indii, którzy za najniższą stawkę wyżywią całą wioskę. Rynek inżynierów, zwłaszcza IT, w krajach zachodnich się zwęża. Od 2023 w samym USA zapotrzebowanie spadło o połowę, a kierunki studiów związanych z IT były w 2025 na liście najmniej przyszłościowych, obok studiów tańców latynoamerykańskich i paleologii.
  • Czy przedstawiciele grup przybyłych pontonami, też byli obecni?
