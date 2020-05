- To nie jest tak, że człowieka zauroczy gronostaj i łańcuch na szyi. To jest ciężka, odpowiedzialna praca, a biorąc pod uwagę zaufanie, jakim obdarzyła mnie społeczność naszej uczelni, chcę i muszę się z tego obowiązku należycie wywiązać – mówił podczas konferencji prasowej w czwartek (28 maja) dr inż. Jarosław Niedojadło, rektor-elekt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu wybrało 22 maja dr inż. Jarosława Niedojadło, prof. uczelni na funkcję rektora PWSZ w Elblągu na kadencję 2020-2024.

W czwartek (28 maja) odbyła się w auli uczelni konferencja prasowa z jego udziałem.

- Już wkrótce obejmuję kierownictwo dobrej i dobrze postrzeganej w regionie i w kraju szkoły. Kształcimy na wysokim poziomie, mamy dobrą kadrę oraz bazę, a szkoła jest świetnie zarządzana. Najbliższa kadencja będzie kontynuacją działań i doskonaleniem sprawdzonych rozwiązań. Jest też pełna wyzwań, bowiem zbliżamy się do ekstremum niżu demograficznego, a także pracujemy w okresie pandemii, która zakłóciła nam proces dydaktyczny. Przyszły rok akademicki też może mieć pewne zawirowania z tym związane. Na pewno z tym sobie poradzimy i będziemy rozwijali uczelnię - mówił dr inż. Jarosław Niedojadło.

Rektor-elekt podkreślił, że jednym z priorytetów w kadencji 2020-2024 będzie rozbudowa oferty kształcenia.

- Najważniejsze zadanie to będzie wzmocnienie i poszerzenie oferty kształcenia, zwiększenie jej różnorodności, a także większa jej interdyscyplinarność. Mamy duży potencjał w instytutach i tu będziemy myśleli nad kierunkami. W zależności od tego jak rozwinie się sytuacja legislacyjna będziemy myśleli o wprowadzeniu kształcenia także na piątym poziomie ramy kwalifikacji. Jesteśmy po pilotażach i mamy rozeznanie na czym to polega. Czekamy jednak na uwarunkowania prawne. Jestem też w komfortowej sytuacji, bo niewielu rektorów ustępujących i elektów jest w dobrych relacjach. Ja zawsze mogę liczyć na wsparcie i poradę w trudnych sytuacjach. Dziś jeszcze jest za wcześnie na ujawnianie wszystkich moich, autorskich rozwiązań. Na pewno jednym z pierwszych działań, które wspólnie rozpoczęliśmy z panem rektorem, jest budowa Centrum Kompetencji Społecznych. W tej chwili przygotowywana jest dokumentacja projektowa na budowę naszego obiektu. Ma ono służyć nie tylko studentom ale także społeczności elbląskiej, młodzieży, aby wpajać zamiłowanie do nauki, a szczególnie do techniki - mówił dr inż. Jarosław Niedojadło.

Podkreślił, że kierowanie uczelnią to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność.

- To nie jest tak, że człowieka zauroczy gronostaj i łańcuch na szyi. To jest ciężka, odpowiedzialna praca, a biorąc pod uwagę zaufanie, jakim obdarzyła mnie społeczność naszej uczelni, chcę i muszę się z tego obowiązku należycie wywiązać - mówił dr inż. Jarosław Niedojadło.

Oficjalnie kierowanie uczelnią dr inż. Jarosław Niedojadło przejmie 1 września. Ustępujący rektor, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podkreślił, że jest przekonany, iż będzie to bardzo udana kadencja. Złożył również gratulacje swojemu następcy.

- Uczelnia ma lepszą opinię na zewnątrz, niż w samym Elblągu, to trochę boli i jest w jakimś sensie nieusprawiedliwione. Nie wszystkie elity elbląskie zdają sobie sprawę, co posiadają. Ta uczelnia jest naprawdę dobrodziejstwem dla miasta: dziesięć tysięcy podpisanych dyplomów, to jest sporo w ciągu 20 lat. Nasi absolwenci są dopasowani do potrzeb rynku, wśród nich bezrobocie jest mniejsze niż 2 procent. Kadra znakomita, pomysłów mnóstwo. Mamy świetną Akademię Dziecięcą, jedną z lepszych w kraju, a także Akademię Seniora, czy Inkubator Przedsiębiorczości, w którym inkubowanych było setki firm. Możemy rywalizować nawet z dużymi uczelniami pod tym względem - mówił prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, który nadal będzie związany z uczelnią jako jej wykładowca.

Dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni (ur. 07.08.1960 r. w Elblągu) - specjalista w zakresie technologii maszyn, dyscyplina naukowa - inżynieria mechaniczna. Studia wyższe odbył na Wydziale Mechaniczno - Technologicznym Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Mechanicznym PG w 1995 roku. W latach 1996-2000 kierował Oddziałem Wydziału Mechanicznego PG w Elblągu w randze prodziekana ds. kształcenia. Od początku istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (tj. od 1998 r.) pełni funkcję Dyrektora Instytutu Politechnicznego. W latach 2002-2007 był Prorektorem ds. Kształcenia PWSZ w Elblągu. Więcej o nim w tym artykule.