UWAGA!

----

Uczniowie będą uczyli się obsługi dronów

 Elbląg, Otwarcie nowego kierunku zapowiedziano podczas akademii w ZSEiT w Pasłęku,
Otwarcie nowego kierunku zapowiedziano podczas akademii w ZSEiT w Pasłęku, fot. Anna Dawid

Od września 2026 roku uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku rozpoczną szkolenie z obsługi dronów. Otwarcie nowego kierunku kształcenia zapowiedziano w środę (14 stycznia) podczas szkolnej gali. Zdjęcia.

ZSEiT w Pasłęku oferuje obsługę dronów jako element kształcenia w ramach nowego kierunku wojskowego od września 2026 roku, a także w Technikum Agrobiznesu (rolnictwo precyzyjne) jako szkolenie z cyfrowych narzędzi w nowoczesnym rolnictwie, przygotowując uczniów do pracy na zmieniającym się nieustannie rynku.

- Umiejętność obsługi drona może być wykorzystywana w rolnictwie m. in. przy mapowaniu obsiewów, czy mapowaniu nawożenia pól i w ten sposób zwiększyć ich efektywność – wyjaśnia Joanna Kisielewska, kierownik kształcenia praktycznego w ZSEiT w Pasłęku.

W uroczystej akademii szkolnej, podczas której zapowiedziano otwarcie nowego kierunku, wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.

- To jest niezwykle ważne, żebyśmy szli z postępem. Ciągle tych wyzwań jest więcej. Dzisiaj praca rolnika, czy osoby zarządzającej w różnych zakładach, firmach nie polega już na pracy fizycznej, nie polega na nadzorze ludzi, ale polega często na nadzorze robotów, automatów. Bardzo się ucieszyłem, kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się o tym nowym kierunku, o tym, żeby właśnie postawić na rolnictwo precyzyjne, ale dodatkowo wykorzystać obsługę dronów – mówił minister.

W akademii, która odbyła się w ZSEiT w Pasłęku, uczestniczyły też władze województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu elbląskiego, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Elblągu, wójtowie gmin powiatu elbląskiego i radni powiatowi.

daw

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Uczniowie będą uczyli się obsługi dronów
Uczniowie będą uczyli się obsługi dronów
Uczniowie będą uczyli się obsługi dronów
Uczniowie będą uczyli się obsługi dronów

Najnowsze artykuły w dziale Szkoły i uczelnie

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 