Uczniowie będą uczyli się obsługi dronów

Od września 2026 roku uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku rozpoczną szkolenie z obsługi dronów. Otwarcie nowego kierunku kształcenia zapowiedziano w środę (14 stycznia) podczas szkolnej gali. Zdjęcia.

ZSEiT w Pasłęku oferuje obsługę dronów jako element kształcenia w ramach nowego kierunku wojskowego od września 2026 roku, a także w Technikum Agrobiznesu (rolnictwo precyzyjne) jako szkolenie z cyfrowych narzędzi w nowoczesnym rolnictwie, przygotowując uczniów do pracy na zmieniającym się nieustannie rynku.

- Umiejętność obsługi drona może być wykorzystywana w rolnictwie m. in. przy mapowaniu obsiewów, czy mapowaniu nawożenia pól i w ten sposób zwiększyć ich efektywność – wyjaśnia Joanna Kisielewska, kierownik kształcenia praktycznego w ZSEiT w Pasłęku.

W uroczystej akademii szkolnej, podczas której zapowiedziano otwarcie nowego kierunku, wziął udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.

- To jest niezwykle ważne, żebyśmy szli z postępem. Ciągle tych wyzwań jest więcej. Dzisiaj praca rolnika, czy osoby zarządzającej w różnych zakładach, firmach nie polega już na pracy fizycznej, nie polega na nadzorze ludzi, ale polega często na nadzorze robotów, automatów. Bardzo się ucieszyłem, kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się o tym nowym kierunku, o tym, żeby właśnie postawić na rolnictwo precyzyjne, ale dodatkowo wykorzystać obsługę dronów – mówił minister.

W akademii, która odbyła się w ZSEiT w Pasłęku, uczestniczyły też władze województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu elbląskiego, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Elblągu, wójtowie gmin powiatu elbląskiego i radni powiatowi.