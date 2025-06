W Elblągu wykształcą jeszcze więcej pielęgniarek 

Uczelnia jest na finiszu procedur związanych z uruchomieniem od nowego roku akademickiego kierunku pielęgniarstwa. Mają być to studia dzienne, trzyletnie i bezpłatne. Podczas pierwszej rekrutacji ANS jest gotowa przyjąć od 40 do maksymalnie 50 studentów. Temat otwarcia nowego kierunku zdominował poniedziałkową konferencję z udziałem ministra edukacji i szkolnictwa wyższego Marcina Kulaska.

– Większość rzeczy została już przez uczelnię spełniona i obecnie czekamy na wniosek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ma być on gotowy na dniach. To pozwoli w nowym roku prowadzić szkole rekrutację – mówił minister Marcin Kulasek.

ANS zainwestowała ok. 2,5 mln zł w bazę dydaktyczną, by móc kształcić studentów na tym kierunku.

- Kierunek podlega pod dwa ministerstwa: zdrowia oraz nauki i szkolnictwa wyższego. W pierwszej kolejności musieliśmy przygotować bazę dydaktyczną. Wyremontowaliśmy pomieszczenia i wyposażyliśmy je w sprzęt, co nas kosztowało ok. 2,5 mln zł. Baza została wnikliwie sprawdzona przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych i ze skali stu różnych kryteriów wszystkie prawie spełniliśmy, mamy certyfikat Ministerstwa Zdrowia. Kadra jest przygotowana, czekamy na uruchomienie kierunku – mówił dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Minister Marcin Kulasek przyznał, że szkoły, takie jak ANS, mają trudniejszą sytuację od dużych ośrodków akademickich.

Rektor ANS podkreślił, że uczelnia monitoruje ścieżkę swoich absolwentów na rynku pracy i z zebranych danych wynika, że większość z nich pozostaje i znajduje zatrudnienie w regionie.

- Są oni dobrze oceniani przez pracodawców. Odpowiadamy na potrzeby regionu i kształcimy w sposób dostosowany do rynku pracy. Zanim uruchomimy kierunek, to zbieramy opinie od pracodawców co do potrzeby kształcenia na nim. Staramy się co roku otwierać nowy kierunek studiów, była kosmetologia, logistyka, a obecnie aplikujemy o pielęgniarstwo – dodał rektor, dr inż. Jarosław Niedojadło.