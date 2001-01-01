Zielone światło z Ministerstwa dla Pielęgniarstwa

Pielęgniarstwo – bezpłatne stacjonarne (dzienne) studia pierwszego stopnia już możliwe w Elblągu!

9 września 2025 roku Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu otrzymała pozytywną decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia bezpłatnych stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.

Od października roku akademickiego 2025/26 Instytut Politechniczny ANS w Elblągu oferuje kształcenie na trzyletnich studiach licencjackich na kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym.

Pielęgniarstwo to kierunek praktyczny. Ponad połowa godzin w toku studiów przeznaczona jest na kształtowanie umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu. ANS w Elblągu zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w najlepszych placówkach medycznych Elbląga i okolic.

Ćwiczenia i warsztaty na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone będą w najwyższej klasy specjalistycznych laboratoriach o wysokim standardzie, będących efektem rozbudowy infrastruktury oraz zakupu nowoczesnego wyposażenia przez ANS w Elblągu.

Więcej informacji o kierunku Pielęgniarstwo znajdują się na stronie internetowej https://ans-elblag.pl/studia-licencjackie-pielegniarstwo.html