1 kwietnia ruszy remont torowiska na ul. 1 Maja

Zakończył się remont łuków wjazdowych na pętli tramwajowej przy ul. Ogólnej. Zgodnie z zapowiedzią, po zakończeniu tych prac rozpocznie się kolejny etap modernizacji infrastruktury tramwajowej, niezbędnej dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania całej sieci. Tym razem prace obejmą torowisko w ciągu ul. 1 Maja. W związku z prowadzonymi pracami wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej oraz tymczasowa organizacja ruchu w rejonie ul. 1 Maja.

1 kwietnia 2026 r. główny wykonawca robót – firma Balzola Polska sp. z o.o. – rozpocznie prace. Tego dnia zostanie wstrzymany ruch tramwajowy na wskazanym odcinku ulicy. Ruch pojazdów samochodowych będzie odbywał się jeszcze do dnia 6 kwietnia 2026 r. Natomiast od dnia 7 kwietnia 2026 r. (po okresie świątecznym) planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, która zakłada całkowite zamknięcie ul. 1 Maja dla ruchu pojazdów.

Zgodnie z zawartą umową Wykonawca ma 7 miesięcy na realizację całości zadania. W załączeniu przekazujemy schemat organizacji ruchu, który będzie obowiązywał w trakcie prowadzonych prac.

Prosimy mieszkańców oraz wszystkich użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

Zakończenie robót przy ul. Ogólnej oznacza przywrócenie pętli tramwajowej do użytku. Jednocześnie, w związku z rozpoczęciem modernizacji na ul. 1 Maja, na wybranych liniach tramwajowych wprowadzone zostaną tymczasowe zmiany w ich funkcjonowaniu.

ZKM w Elblągu informuje, że od 1 kwietnia 2026 r. (środa) obowiązywać będą zmienione rozkłady jazdy oraz następujące zmiany w kursowaniu linii tramwajowych:

Linia nr 1

Zmiana trasy na trasę okrężną: Ogólna – płk Dąbka – Obrońców Pokoju – Browarna – Robotnicza – Królewiecka – płk Dąbka – Ogólna

Linia nr 2

Objazd w obu kierunkach od ul. Królewieckiej przez 12 Lutego i gen. Grota-Roweckiego

Linia nr 3

Zmiana trasy na trasę okrężną: Ogólna – płk Dąbka – Królewiecka – Robotnicza – Browarna - Obrońców Pokoju – płk Dąbka – Ogólna

Linie nr 4 i 5

Od 1 kwietnia przywrócone zostanie funkcjonowania linii tramwajowych nr 4 i 5 na stałych trasach, z tymczasowo zmienionym rozkładem jazdy.

AUTOBUSOWA KOMUNIKACJA ZASTĘPCZA – T3

Aby ułatwić dojazd do przystanków na Placu Słowiańskim, zostanie uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza na trasie:

Plac Konstytucji – gen. Grota – Roweckiego – Armii Krajowej – Plac Słowiański – Tysiąclecia – Hetmańska – gen. Grota – Roweckiego – Plac Konstytucji

Autobus linii T3 będzie zatrzymywał się na wszystkich przystankach na swojej trasie. W pojazdach komunikacji miejskiej, także zastępczej, obowiązują bilety.

Przypomnijmy, że Elbląg realizuje duży projekt związany z modernizacją komunikacji tramwajowej. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróży pasażerów, a także przygotowanie sieci do obsługi nowoczesnego taboru tramwajowego, który trafi do miasta dzięki pozyskanym środkom unijnym. Zakup 10 nowych tramwajów oraz modernizacja torowisk o łącznej wartości blisko 184 mln zł to inwestycja w nowoczesną komunikację miejską na kolejne lata.