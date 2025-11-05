UWAGA!

107. rocznica odzyskania niepodległości

 Elbląg, 107. rocznica odzyskania niepodległości
fot. Mikołaj Sobczak (arch. portEl.pl)

11 listopada 2025 roku mieszkańcy Elbląga wspólnie uczczą 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia na Starym Mieście zaplanowano liczne wydarzenia patriotyczne, sportowe i kulturalne, które pozwolą elblążanom w radosny sposób celebrować jedno z najważniejszych świąt państwowych.

Obchody rozpoczną się o godz. 11:00 mszą świętą w intencji Ojczyzny w Katedrze pw. św. Mikołaja. Równocześnie wystartuje Mały Bieg Niepodległości, skierowany do najmłodszych uczestników.
       O godz. 11:45 elblążanie w asyście Orkiestry Wojskowej i kompanii honorowej przemaszerują pod Pomnik Twórców Niepodległości przy ul. Rycerskiej, gdzie o 12:00 odbędą się uroczystości oficjalne oraz wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.

O 12:30 mieszkańcy miasta wezmą udział w wydarzeniu „Poloneza czas zacząć!”, przechodząc w rytm poloneza z filmu „Pan Tadeusz” spod pomnika do Poczty Głównej. Pod Bramą Targową na uczestników czekać będzie gorąca herbata i muzyka na żywo, a od godz. 13:00 – przejażdżki powozem konnym na ul. Stary Rynek.

Pół godziny później wystartuje XI Elbląski Bieg Niepodległości, który co roku gromadzi licznych miłośników aktywności fizycznej.
       Nie zabraknie również tradycyjnych smaków – o 14:00 przy Katedrze serwowana będzie żołnierska grochówka dla wszystkich elblążan.

Wieczorne uroczystości rozpoczną się o 18:00 wernisażem wystawy „Powrót Elbląga do Macierzy. Pamięć, wolność, ojczyzna” w Kamieniczkach Elbląskich przy ul. św. Ducha 3–4. Na zakończenie dnia, o 19:00, w Katedrze pw. św. Mikołaja odbędzie się uroczysty koncert „Ścieżki Niepodległości” w wykonaniu Orkiestry Wojskowej, chóru Cantata oraz solistów.

Zespół Prasowy Biura Prezydenta Miasta

