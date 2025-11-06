11 listopada zmiany w komunikacji

W związku z organizacją XI Elbląskiego Biegu Niepodległości 11.11.2025 od 11:30 do ok. 16:30 wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

LINIE TRAMWAJOWE (od ok. 13:30 do ok. 16:30)

Linia nr 1- zawieszone funkcjonowanie linii nr 1;

Linia nr 2 i 3 - objazd w obu kierunkach przez ul. 12 Lutego i Grota – Roweckiego;

LINIE AUTOBUSOWE

Linia nr 10

w obu kierunkach – skrócona trasa przez ul. Hetmańską (w kierunku Dąbrowy-przystanek nieczynny)

Linia nr 12

w kierunku al. Odrodzenia – objazd przez al. Tysiąclecia, Hetmańską, Armii Krajowej;

w kierunku ul. Warszawskiej – objazd przez ul. Teatralną, 12 Lutego, Hetmańską, Tysiąclecia

(na tym kierunku przystanek Hetmańska i Tysiąclecia będzie nieczynny);

Linia nr 13

w kierunku do Dworca –przystanek Hetmańska będzie nieczynny;

Linia nr 14

w kierunku ul. Ogólnej – objazd przez al. Tysiąclecia, Hetmańską, dalej po trasie;

w kierunku ul. Nowodworskiej – objazd przez Hetmańska, Tysiąclecia, dalej po trasie

(na tym kierunku przystanek Hetmańska i Tysiąclecia będzie nieczynny);

Linia nr 15

w kierunku ul. Dębowej – objazd przez al. Tysiąclecia, Hetmańską, dalej po trasie;

w kierunku ul. Skrzydlatej – objazd przez ul. Hetmańską, Tysiąclecia, Malborską, dalej po trasie

(na tym kierunku przystanek Hetmańska i Tysiąclecia będzie nieczynny);

Linia nr 20

w kierunku do Dworca – przystanek przy ul. Hetmańskiej - nieczynny;

Linia nr 21

w kierunku do ul. Ogólnej – objazd przez ul. Hetmańską, Armii Krajowej, dalej po trasie;

w kierunku do Dworca – objazd przez Teatralną, 12 Lutego, Hetmańską dalej po trasie

(przystanek Hetmańska - nieczynny).

Linia C

– w kierunku do Dębicy – trasa bez zmian, przystanek Hetmańska - nieczynny.