17-latek wjechał motorowerem w samochód

W poniedziałek (26 czerwca) około godziny 10 w Elblągu doszło do zderzenia motoroweru z samochodem osobowym. Kierujący motorowerem został przewieziony do szpitala.

Do zdarzenia doszło na rondzie Pionierów Oświaty na skrzyżowaniu ulic Fromborskiej i Królewieckiej. Kobieta (43 lata) kierująca osobowym chevroletem zahamowała, na co nie zdążył zareagować jadący za nią na motorowerze 17-latek, który wjechał w tył samochodu. Młody mężczyzna uskarżał się na ból nogi. Został przewieziony do szpitala na badania. Obecnie nie ma jeszcze decyzji o wymiarze kary dla 17-latka.

W czasie pracy służb ruch w miejscu zdarzenia był utrudniony. Kierowała nim straż pożarna.