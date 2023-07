24 lipca ruszy nowa edycja Budżetu Obywatelskiego

W Urzędzie Miejskim odbyło się inauguracyjne spotkanie zespołu ds. wypracowania propozycji zasad funkcjonowania i wdrożenia Budżetu Obywatelskiego w Elblągu na rok 2024. Nowa edycja BO ruszy 24 lipca. Na realizację projektów zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców będzie ponad 4,1 mln zł.

Podczas spotkania członkowie zespołu omówili najważniejsze aspekty Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok. Dyskutowano między innymi o podziale środków i konieczności szerszego uzasadnienia odrzucanych projektów mieszkańców. Ustalono, że zasady zgłaszania i głosowania projektów będą takie same, jak w ubiegłym roku.

- Jesteśmy w trakcie opracowywania nowej strony internetowej miasta, będzie tam również podstrona Budżetu Obywatelskiego z możliwością głosowania i składania wniosków. W tym roku nie zdążymy jednak z jej wdrożeniem, dlatego sposób składania projektów, procedura głosowania i weryfikacji pozostanie bez zmian – podkreślał Janusz Nowak, przewodniczący zespołu.

Nowa edycja Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się 24 lipca, a zakończy 6 grudnia. Szczegółowy harmonogram przyjęty będzie zarządzeniem prezydenta. Kwota przeznaczona na realizację zadań w ramach BO na 2024 wyniesie 4 105 000 zł. Pula na zadania okręgowe wynosić będzie po 550 000 zł, w tym po 30 000 zł na projekty miękkie, z czego każdy nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł. Pozostała kwota, czyli 1 355 000 zł, przeznaczona będzie na zadania ogólnomiejskie.

Już dziś zachęcamy mieszkańców do zastanowienia się, co chcieliby zrealizować w ramach Budżetu Obywatelskiego. Tak, jak w latach ubiegłych dla mieszkańców będą również konsultacje, podczas których będzie można uzyskać najważniejsze informacje oraz skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosku. Odbędą się one we wtorki 1 i 8 sierpnia w godz. od 10-15.30.

Szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego będą dostępne na stronie Urzędu Miejskiego, w mediach społecznościowych i na stronie.