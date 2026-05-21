300 uczniów nauczyło się pływać

Podczas podsumowania powszechnej nauki pływania „Już pływam", na Krytej Pływalni MOSiR Elbląg, pojawiło się ponad 300 uczniów z elbląskich szkół podstawowych. Wręczono medale najmłodszym, a ci starsi rywalizowali na 25 m stylem dowolnym.

Najmłodsi, z klas I-III, przepłynęli 25 m. Starsze klasy, IV-VI, pływali z pomiarem czasu. Trójki najszybszych pływaków otrzymały medale. Gratulujemy wszystkim uczestnikom! Dziewczynki 1. Lena Bar, 2. Kornelia Perdian, 3. Agata Rezmer (IV klasa) 1. Lena Dudek, 2. Blanka Piotrowska, 3. Lena Ścibior (V klasa) 1. Amelia Kozikowska, 2. Julia Richter, 3. Paulina Wieczorek (VI klasa) Chłopcy 1. Franek Biniewicz, 2. Tymofil Lyselko, 3. Julian Sieradzki (IV klasa) 1. Leonard Mrozik, 2. Mark Baranow, 3. Marcel Tomczyński (V klasa) 1. Maciek Kwiatkowski, 2. Kacper Fuk, 3. Michał Kulig (VI klasa) Organizatorem zawodów był Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu.

