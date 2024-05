33. rocznica powołania Straży Granicznej

Funkcjonariusze i pracownicy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centrum Szkolenia Straży Granicznej po raz 33. uczcili rocznicę powołania Straży Granicznej. Placówce Straży Granicznej w Barcianach nadano imię Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza „Sarny”. Wręczono medale, wyróżnienia oraz awanse na kolejne stopnie służbowe. Zobacz zdjęcia.

Uroczysty apel poprzedziła Msza Święta w Kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Barcianach, której przewodniczył ksiądz prałat kanonik płk SG Zbigniew Kępa w asyście księży.

Obchody 33. rocznicy powołania Straży Granicznej odbyły się na terenie Placówki Straży Granicznej w Barcianach. W asyście pocztów sztandarowych odśpiewano hymn i podniesiono flagę państwową. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej. W wydarzeniu wzięła udział również kompania reprezentacyjna Straży Granicznej. Uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in.: Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Matka Chrzestna Sztandaru W-MOSG Pani Urszula Pasławska, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Królewcu Pani Anna Nowakowska, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Radosław Król. Ponadto w przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, stowarzyszeń, służb mundurowych, władz lokalnych oraz mieszkańcy regionu, a także młodzież szkolna.

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz ZYBIŃSKI w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie. Wyrazy wdzięczności skierował do funkcjonariuszy i pracowników SG za codzienny trud i poświęcenie.

„Niech ten dzień upłynie dla Was w poczuciu dumy i dobrze wypełnionego obowiązku wobec Formacji, Ojczyzny i Społeczeństwa. Pamiętajmy-jesteśmy integralną częścią Straży Granicznej i tworzymy Jej historię”. Zaznaczył również, że w 2024 roku przypada setna rocznica powołania Korpusu Ochrony Pogranicza. My funkcjonariusze jesteśmy spadkobiercami ich historii i tradycji. Dlatego też musimy dbać o to, by pamięć o Naszych poprzednikach nigdy nie umarła.

Doniosłym momentem było nadanie Placówce Straży Granicznej w Barcianach imienia Pułku Korpusu Ochrony Pogranicza „Sarny”. Ta okoliczność upamiętniona została odsłonięciem tablicy pamiątkowej oraz słupa granicznego z czasów Korpusu Ochrony Pogranicza.

Serdeczne życzenia z okazji 33. rocznicy powołania Straży Granicznej wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom formacji, złożyli również Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Urszula Pasławska, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Radosław Król oraz zaproszeni goście.

Święto Straży Granicznej to czas wyróżnień osób zasłużonych dla formacji.

W tym roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej DUDA nadał Złoty Medal za Długoletnią Służbę 8 przedstawicielom z W-MOSG i 2 CSSG. Srebrnym medalem uhonorowano 7 osób z W-MOSG i 7 CSSG.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Złoty Medal za Zasługi dla Straży Granicznej funkcjonariuszowi W-MOSG oraz pośmiertnie Panu Mironowi Sycz Wicemarszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Medal odebrała małżonka.

Srebrny medal otrzymało 7 strażników granicznych z WMOSG i 1 CSSG oraz 2 funkcjonariuszy ze służb współdziałających ze Strażą Graniczną.

Brązowy medal przyznano 7 osobom z W-MOSG i 2 CSSG oraz przedstawicielowi instytucji medycznej.

Ponadto Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan nadał Odznakę Straży Granicznej – 29 funkcjonariuszom W-MOSG i 6 CSSG.

Komendant W-MOSG gen. bryg. SG Tomasz ZYBIŃSKI wyróżnił Emblematem Pamiątkowym Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Pana Radosława Króla. Komendant oddziału nadał medale pamiątkowe W-MOSG, a Komendant CSSG płk SG Adam Pacuk uhonorował medalami KOP w ramach obchodów 100-lecia powołania Korpusu Ochrony Pogranicza objętych prezydenckim patronatem Panią Urszulę Pasławską, Annę Nowakowską, Pana Radosława Króla, Waldemara Bocheńskiego, a także gen. bryg. SG Tomasza Zybińskiego, gen. bryg. SG Roberta Inglota i ppłk SG Wiesława Dyśko.

Z okazji Święta Straży Granicznej w korpusie oficerskim otrzymało 20 funkcjonariuszy W-MOSG i 4 CCSG. Natomiast na pierwszy stopień oficerski promowanych zostało 21 funkcjonariuszy obu kętrzyńskich jednostek. Awans na stopień chorążego otrzymało 99 funkcjonariuszy z W-MOSG i 8 z CSSG, a w korpusie podoficerów 81 funkcjonariuszy z W-MOSG i 5 z CSSG.

Uroczystości uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Na uczestników czekała również graniczna grochówka. Wsparcia udzieliły związki zawodowe funkcjonariuszy i pracowników obu kętrzyńskich jednostek.

Wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym funkcjonariuszom i pracownikom serdecznie gratulujemy!