UWAGA!

----

34. Finał WOŚP w Osiemnastce

 Elbląg, 34. Finał WOŚP w Osiemnastce
Fot. SP 18

A my? Robimy swoje! Kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami! Zobacz zdjęcia.

Jak co roku było głośno i radośnie. Wiele cudownych występów dzieci, stoisk, które przygotowali rodzice wraz z uczniami i nauczycielami oraz specjalni goście, w tym Szef Sztabu WOŚP w Elblągu – Adam Krause.

Wśród stoisk największym zainteresowaniem cieszyła się Kawiarenka, gdzie sprzedawano pyszne ciasta przygotowane przez rodziców.

Na wośpowej scenie Osiemnastki wystąpili głównie najmłodsi ze znanymi piosenkami o pomocy, marzeniach i dobru. Między występami organizowane były różne licytacje pięknych i wartościowych przedmiotów. Wśród nich znalazł się plakat ze zdjęciem Igi Świątek z podpisanym autografem, który sprzedano za cudowną kwotę – 500 zł!

Była energia, radość, jedność i wielkie serca! Wspólnie w szkole udało się zebrać 18 500 zł! Tym po raz kolejny udowodniliśmy, że wciąż potrafimy i lubimy się jednoczyć i pomagać. Liczymy na kolejny rekord WOŚP i… SIEMA!

Redakcja

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

34. Finał WOŚP w Osiemnastce
34. Finał WOŚP w Osiemnastce
34. Finał WOŚP w Osiemnastce
34. Finał WOŚP w Osiemnastce

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Brawo dzieciaczki i na pohybel maruderom i nic nie znaczącym hejterom.
  • Brawo dla dzieci, ale hańba dla tych, którzy je wykorzystują
  • @Poinformowany - Zmień źródło informacji, cały czas ci łajno robią z "mózgu".
  • Może ktoś mocno oświecony wyjaśni, czemu Orkiestra ze swoim plenerowym działaniem męczy ludzi akurat w styczniu na największym mrozie. Czemu nie można tą zacną imprezę organizować w kwietniu ????? Oświecony i tak nie wytłumaczy komuś z tak kretyńskim pytaniem na które każdy oświecony zna odpowiedz od samego początku istnienia WOŚP. To tak jak z pytaniem dlaczego Ziemia jest okrągła a nie płaska, chociaż bardzo duża populacja twierdzi że jednak jest płaska... No cóż w Sydney i Australii mamy męczące upały a WOŚP właśnie tam zbiera co roku bardzo ogromną kwotę na rzecz zbiórki czego dowodem jest na to że Ziemia jest jednak okrągła. Nie będę tłumaczył dlaczego w styczniu bo i tak nie ma to najmniejszego sensu dla kogoś kto i tak nie wpłaca ani grosza.
  • Szkoła Podstawowa NR.9 im. Józefa Wybickiego w Elblągu także grała z WOŚP. Szkoda że nie ma zdjęć.
Reklama
 