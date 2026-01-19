34. Finał WOŚP w Osiemnastce

A my? Robimy swoje! Kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami! Zobacz zdjęcia.

Jak co roku było głośno i radośnie. Wiele cudownych występów dzieci, stoisk, które przygotowali rodzice wraz z uczniami i nauczycielami oraz specjalni goście, w tym Szef Sztabu WOŚP w Elblągu – Adam Krause.

Wśród stoisk największym zainteresowaniem cieszyła się Kawiarenka, gdzie sprzedawano pyszne ciasta przygotowane przez rodziców.

Na wośpowej scenie Osiemnastki wystąpili głównie najmłodsi ze znanymi piosenkami o pomocy, marzeniach i dobru. Między występami organizowane były różne licytacje pięknych i wartościowych przedmiotów. Wśród nich znalazł się plakat ze zdjęciem Igi Świątek z podpisanym autografem, który sprzedano za cudowną kwotę – 500 zł!

Była energia, radość, jedność i wielkie serca! Wspólnie w szkole udało się zebrać 18 500 zł! Tym po raz kolejny udowodniliśmy, że wciąż potrafimy i lubimy się jednoczyć i pomagać. Liczymy na kolejny rekord WOŚP i… SIEMA!