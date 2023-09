38-latek utonął w Zalewie Wiślanym

(fot. PSP w Braniewie)

We wtorek wieczorem we Fromborku doszło do tragedii. W Zalewie Wiślanym, tuż przy molo, utonął 38-letni mężczyzna. Dryfujące ciało zauważyli spacerujący tamtędy przechodnie. Zobacz zdjęcia.

Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie otrzymali zgłoszenie we wtorek ok. godz. 21.50. - Mężczyźni, którzy spacerowali po molo, natrafili na pozostawione rzeczy oraz dostrzegli w wodzie ciało. Świadkowie zdarzenia wydobyli poszkodowanego na brzeg w pobliżu plaży, gdzie do medycznych działań ratunkowych przystąpili medycy oraz strażacy PSP i OSP. Niestety, po ponad 40 minutach trwającej resuscytacji krążeniowo-oddechowej lekarz stwierdził zgon 38-latka. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają braniewscy policjanci – informuje Państwowa Straż Pożarna w Braniewie. Na miejscu zdarzenia pracowali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, strażacy ochotnicy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Fromborku, policjanci oraz załoga zespołu ratownictwa medycznego z Braniewa.

red.