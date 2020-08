39-latek nie zapanował nad trójkołowcem i uderzył w auto

Dziś (10 czerwca) około godz. 18.30 na ul. Żyrardowskiej doszło do kolizji. 39-letni mężczyzna podczas pierwszej przejażdżki trójkołowym motocyklem uderzył w zaparkowane auto. Zobacz zdjęcia.

Jak dowiedzieliśmy się od pracujących na miejscu zdarzenia policjantów 39-letni mężczyzna jechał pierwszy raz motocyklem o trzech kołach i wyjeżdżając z prakingu nie zapanował na pojazdem i uderzył w zaparkowane auto.

Mężczyzna doznał urazu tętnicy udowej, pogotowie zabrało go do szpitala. Policjanci ukarali go mandatem karnym.