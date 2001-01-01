86. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

fot. arch. UM w Elblągu

Prezydent Michał Missan oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Kluge zapraszają na uroczystość obchodów 86. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, która odbędzie się w najbliższą sobotę - 27 września 2025 r. o godz. 12:00.

Miejsce: Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej, Polskiego Państwa Podziemnego (ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego / Skwer Rotmistrza Pileckiego). Program obchodów: odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej, przemówienia okolicznościowe, Apel pamięci i salwa honorowa, składanie kwiatów.

Informacja UM w Elblągu