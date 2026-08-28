87. rocznica wybuchu II wojny światowej
Zapraszamy na obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbędą się 1 września 2026 r. o godz. 14.00 na cmentarzu przy ul. Agrykola, przy Krzyżu Katyńskim w Elblągu.
Program:
- odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej;
- przemówienia okolicznościowe;
- Apel pamięci i salwa honorowa;
- składanie kwiatów.
Informujemy jednocześnie, że „W ramach treningu doskonalącego system alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 87. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w dniu 1 września 2026 r. o godz. 12.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 minutę”.
zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta