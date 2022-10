Amazonki zapraszają na marsz Kocham Cię Życie

To będzie już dwudziesty elbląski marsz Kocham Cię Życie. Tradycyjnie odbędzie się on w październiku, który jest miesiącem walki z rakiem piersi.

Marsz wyruszy 22 października o godz. 12 sprzed budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1. Przypomnijmy, że w maju tego roku Elbląskie Amazonki obchodziły srebrny jubileusz. Od 25 lat przełamują one stereotyp myślenia związanego z rakiem piersi. Są nadzieją dla kobiet i udowodniają, że są nieustraszonymi wojowniczkami w walce o swoje życie i zdrowie.

- Statystyki są niezbyt dobre, mimo ogromnego postępu medycyny. Zachorowań na nowotwór jest sporo, na pewno byłyśmy, jesteśmy i będziemy potrzebne. Lekarz powie pacjentce o szczegółach medycznych, my mówimy o przeżyciach jakie towarzyszą chorobie onkologicznej, o zaopatrzeniu ortopedycznym, o obrzękach itp. Kiedy takie rzeczy mówi amazonka, to kontakt z pacjentką jest łatwiejszy. Gdy przychodzi do stowarzyszenia nowa osoba, mamy zwyczaj przedstawiania się i swoich historii. Mówimy ile czasu upłynęło od naszych operacji. Robimy to po to, aby ta „świeżynka” pomyślała, że skoro innym się udało, to mi również się uda – mówiła podczas uroczystej gali z okazji jubileuszu Danuta Tchorowska, która od 2019 roku jest prezesem Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek.