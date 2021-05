Apel z okazji Dnia Strażaka w Braniewie

fot. A. Jastrzębski UG Braniewo

We wtorek (12 maja) na placu wewnętrznym komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Apel to okazja by złożyć podziękowania strażakom zarówno zawodowym, reprezentującym Państwową Straż Pożarną jak również strażakom ochotnikom. Zobacz zdjęcia.

W trakcie uroczystości nie zabrakło ciepłych słów skierowanych pod adresem braniewskich strażaków. Uroczystość to również możliwość wyróżnienia i wręczenia medali, pamiątek oraz awansów służbowych dla strażaków PSP, OSP, przedstawicieli służb mundurowych jak również podmiotów współpracujących. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Złotym Znakiem Związku OSP RP został odznaczony druh Tadeusz Piwowarczyk reprezentujący jednostkę OSP Braniewo. Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został druh Jerzy Welke prezes jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie. Przyznało również medale „Za zasługi dla Pożarnictwa”, które otrzymali: Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - Dh. Krystyna Lewańska - Dh Jarosław Byczko - Dh Zbigniew Pietkiewicz Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - Dh Krzysztof Makowski - Pan Krzysztof Żyła Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - Pani Katarzyna Rant - Dh Maciej Wyszomirski Rozkazami Personalnymi nr 712/kadr/21 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2021 w sprawie nadania stopni służbowych w korpusie oficerskim, z dniem 4 maja 2021 r. otrzymali: - stopień starszego kapitana – kpt. Andrzej Kaliszuk - stopień kapitana – mł. kpt. Mieczysław Lisowski Rozkazem Personalnym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie nadania stopni służbowych w korpusie aspiranckim oraz Rozkazem Personalnym Warmińskiego-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie nadania stopni służbowych w korpusie podoficerów przyznane zostały awanse w stopniu. Awansowani: STOPIEŃ ASPIRANTA otrzymał mł. asp. Artur Olbryś STOPIEŃ STARSZEGO OGNIOMISTRZA otrzymał ogn. Wojciech Wronkowski STOPIEŃ OGNIOMISTRZA otrzymał mł. ogn. Robert Kmin STOPIEŃ MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA otrzymał st. sekc. Łukasz Urban STOPIEŃ STARSZEGO SEKCYJNEGO otrzymał sekc. Mateusz Ostrowski STOPIEŃ SEKCYJNEGO otrzymał st. str. Cezary Ciepliński Dodatkowo dwóch strażaków z braniewskiej komendy otrzymało medale: - srebrny medal za długoletnią służbę – st. asp. Kamil Sierzputowski - brązowa odznaka zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej – mł. asp. Dawid Spychała Powyższe medale oraz awanse w stopniach oficerskich będą wręczone podczas akademii Dnia Strażaka w Bartoszycach. Awansowani w korpusie aspiranckim oraz oficerskim zostali wyróżnieni również pamiątkowymi statuetkami, które wręczył Starosta Braniewski Karol Motyka oraz Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.

bryg. Ireneusz Ścibiorek, KP PSP w Braniewie