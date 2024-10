Archeolodzy sprawdzą, co odkryto podczas remontu murów

Do końca października mogą potrwać prace archeologicznie w Pasłęku przy ul. Zamkowej. Naukowcy przebadają odkrytą podczas robót konstrukcję architektoniczną. W trakcie prac ziemnych odnaleziono również średniowieczną ceramikę oraz szkło.

W Pasłęku remontowane są mury oporowe przy ul. Zamkowej. Choć przylegają do tamtejszego, średniowiecznego zamku, to jak podkreśla historyk Lech Słodownik, są konstrukcją dużo młodszą od niego. - Powstały, aby zabezpieczyć, krętą i ciągnącą się wzdłuż skarpy drogę dojazdową do Pasłęka - mówi Lech Słodownik.

27 sierpnia wojewódzki konserwator zabytków wstrzymał prace po tym, jak w tym miejscu robotnicy odkryli konstrukcję architektoniczną. - Stwierdzono obecność wewnętrznej konstrukcji murowanej, miejscami o szerokości jednego metra, stanowiącą wcześniejszą historyczną konstrukcję architektoniczną (historyczny mur oporowy). W profilu odsłoniętej skarpy, wzdłuż nowożytnego muru oporowego oraz w miejscu składowania urobku ziemnego stwierdzono obecność ruchomych zabytków archeologicznych: licznie występujący materiał ceramiczny, szklany i metalowy z okresu średniowiecznego i nowożytnego - mówiła Elżbieta Wasiuk, burmistrz Pasłęka, podczas sesji 29 sierpnia.

20 września konserwator zabytków wydał pozwolenie na prowadzenie badań. - Gmina zleciła uprawnionej firmie przeprowadzenie badań archeologicznych w celu rozpoznania, udokumentowania oraz zabezpieczenia zabytków ruchomych oraz nawarstwień kulturowych w miejscu realizacji inwestycji. Koszt wykonania badań archeologicznych wyniesie 3.500 zł, termin ich wykonania określono do 31 pażdziernika br. Wyniki badań archeologicznych determinowały będą dalsze czynności w ramach zadania inwestycyjnego - wyjaśniła Elżbieta Wasiuk w trakcie sesji 30 września.

