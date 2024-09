Co skrywa ziemia na Zamkowej?

Konserwator zabytków wstrzymał prace przy remoncie murów oporowych przy ul. Zamkowej w Pasłęku. Na teren budowy wejdą archeolodzy, by przebadać odkrytą podczas robót konstrukcję architektoniczną. W trakcie prac odnaleziono również średniowieczną ceramikę oraz szkło.

W Pasłęku remontowane są mury oporowe przy ul. Zamkowej. Choć przylegają do tamtejszego, średniowiecznego zamku, to jak podkreśla historyk Lech Słodownik, są konstrukcją dużo młodszą od niego. – Powstały, aby zabezpieczyć, krętą i ciągnącą się wzdłuż skarpy drogę dojazdową do Pasłęka – mówi Lech Słodownik.

27 sierpnia wojewódzki konserwator zabytków wstrzymał prace po tym, jak w tym miejscu robotnicy odkryli konstrukcję architektoniczną. – Stwierdzono obecność wewnętrznej konstrukcji murowanej, miejscami o szerokości jednego metra, stanowiącą wcześniejszą historyczną konstrukcję architektoniczną (historyczny mur oporowy). W profilu odsłoniętej skarpy, wzdłuż nowożytnego muru oporowego oraz w miejscu składowania urobku ziemnego stwierdzono obecność ruchomych zabytków archeologicznych : licznie występujący materiał ceramiczny, szklany i metalowy z okresu średniowiecznego i nowożytnego. Niezbędne jest przeprowadzenie badań archeologicznych w celu rozpoznania odsłoniętej konstrukcji - poinformowała podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pasłęku burmistrz Elżbieta Wasiuk.

Badania archeologiczne mają zostać wykonane na koszt gminy Pasłęk. - Dalsze kontynuowanie robót ziemnych, związanych z powyższą inwestycją zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi może doprowadzić do uszkodzenia oraz naruszenia odsłoniętego murowanego reliktu architektonicznego oraz historycznych nawarstwień kulturowych. Ponadto uniemożliwi ustalenie charakteru odkrycia – czytamy między innymi w decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Chociaż decyzja ta przesunie w czasie zakończenie prac przy remoncie murów, to burmistrz określa znalezisko jako cenne dla historii Pasłęka. - Pozwala na lepsze zrozumienie historii miasta oraz codziennego życia jego dawnych mieszkańców, a także dostarcza cennych informacji o architektonicznym rozwoju Pasłęka na przestrzeni wieków. W najbliższym czasie przedstawiciele gminy Pasłęk będą prowadzić uzgodnienia dotyczące możliwych wariantów realizacji inwestycji. Te działania mają na celu znalezienie optymalnego rozwiązania, które pozwoli na kontynuację prac przy jednoczesnym poszanowaniu odkrytych reliktów historycznych. Ostatecznie odkrycie to wzbogaci Pasłęk o nowe, cenne informacje historyczne, które mogą stać się podstawą do opracowania nowych tras turystycznych oraz programów edukacyjnych – mówiła podczas ostatniej sesji Elżbieta Wasiuk.

Na 6 września władze gminy Pasłęk zaplanowały spotkanie z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.

Warto dodać, że w tym miejscu w czasach, gdy Pasłęk nie miał kanalizacji sanitarnej, płynęły miejskie ścieki. – Być może odnajdywane tam przedmioty to nanosy ściekowe ze Starego Miasta w Pasłęku. Co oczywiście nie umniejsza ich wartości historycznej – dodaje Lech Słodownik.

Przypomnijmy, że ostatnie duże badania archeologiczne w Pasłęku były prowadzone latem 2017 roku pod kierunkiem dr Jacka Wysockiego. Naukowcy z Warszawy przeczesywali wówczas fragment terenu między zamkiem a kościołem św. Bartłomieja, szukając legendarnego tunelu. Możliwość istnienia takiej konstrukcji sygnalizowały wcześniejsze badania geofizyczne przeprowadzane między innymi z użyciem georadaru i tomografu. Archeolodzy dokonali odwiertów sięgających głębokości 7 metrów, dochodząc do poziomu niedotkniętego ręką człowieka. W czasie prac odkryli m.in. mur kurtynowy, pochodzący prawdopodobnie z XVI wieku, który ograniczał fosę od strony zamku, a także dawną studnię. Znaleźli kilka tysięcy elementów naczyń ceramicznych oraz bełty od kusz z późnego średniowiecza.

Mimo kilku prób nie udało nam się porozmawiać na temat badań archeologicznych z władzami Pasłęka.