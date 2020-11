Autobusowy problem nie tylko z „siódemką”

Arriva od kilku dni ma problem z obstawianiem linii autobusowych w Elblągu. Z rana autobusy linii nr 7 nie przyjeżdżają, podobnie jest na linii nr 31 – poinformował nas jeden z Czytelników. Sprawdziliśmy: Zarząd Komunikacji Miejskiej nałożył na Arrivę karę finansową. Co jest przyczyną problemów przewoźnika?

Czytelnik poinformował nas o problemach jednego z przewoźników już 6 listopada. - Od kilku dni zauważyłem, że Arriva, jeden z przewoźników komunikacji miejskiej, ma problem z obstawianiem linii autobusowych. Z rana autobusy linii 7 albo nie przyjeżdżają, albo potrafią przyjechać nawet dwa pod rząd. Mało tego - na linii 31 również nie pojawiają się autobusy Arrivy – pisał nasz Czytelnik. - Pamiętają Państwo sytuację z firmą Warbus czy będzie tak samo? Zauważyłem, że zamiast autobusów Arrivy na linii 7 czy 31 możemy spotkać autobusy miejskie firmy PKS Elbląg, która jak zawsze ratuje sytuację i naprawia problemy.

Wysłaliśmy pytania w tej sprawie do Zarządu Komunikacji Miejskiej i Arriva Bus. Na odpowiedzi czekaliśmy odpowiednio aż siedem i cztery dni.

- Ze względu na serię wydarzeń losowych operator Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. nie zdołał w ostatnim czasie zapewnić obsługi powierzonych linii na satysfakcjonującym poziomie. ZKM w Elblągu podjął działania w celu zdyscyplinowania ww. operatora (zostały nałożone dotkliwe kary przewidziane w umowie na świadczenie usług przewozowych). Ponadto ZKM wystąpił do PKS w Elblągu Sp. z o.o. o przejęcie części najbardziej istotnych zadań (w tym konkretnym przypadku była to „połowa” linii nr 7) – potwierdza Michał Górecki z Zarządu Komunikacji Miejskiej. - Według zapewnień Arrivy, sytuacja w przyszłym tygodniu wróci do normalności. Za utrudnienia związane z tą sytuacją przepraszamy i jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 62 ustawy z dnia 15listopada 1984r. prawo przewozowe), każdy pasażer ma prawo wystąpić do operatora linii o zwrot kosztów poniesionych wskutek braku kursu np. kosztu przejazdu taryfą. Pismo zawierające opis sytuacji, kopię rachunków oraz dane kontaktowe należy kierować bezpośrednio do operatora danej linii. Informacje teleadresowe znajdują się m.in. na stronie ZKM w Elblągu.

Za zaistniałą sytuację przeprasza również Arriva Bus. - Wspomniane zmiany spowodowane były przejściowymi ograniczeniami technicznymi i miały charakter jednostkowy. W związku z powyższym od przyszłego tygodnia obsługa linii przez Arriva będzie odbywać się bez zakłóceń.

Pasażerów za wszelkie utrudnienia najmocniej przepraszamy – napisała do nas Joanna Parzniewska, rzecznik prasowy Arrivy.

ZKM nie zdradza, w jakiej wysokości były „dotkliwe kary”. Zapytaliśmy o ich wysokość, czekamy na odpowiedzi.