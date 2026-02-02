Awaria wodociągów na ul. Reja

Na ulicy Reja pękła rura wodociągowa, w związku z czym mieszkańcy okolicznego terenu zostali pozbawieni wody. Awaria będzie usuwana we wtorek (3 lutego).

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało o awarii w rejonie ulicy Reja. Z naszych informacji wynika, że pękła rura znajdująca się pod ulicą. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w tym rejonie miasta.

EPWiK informuje, że we wtorek (3 lutego) w godzinach 6 – 7 będzie rozdawana woda w workach foliowanych z samochodu technicznego. Będzie on zaparkowany na ulicy Reja pomiędzy numerem 2c a 3.

Awaria będzie usuwana 3 lutego.