UWAGA!

----

Awaria wodociągu na ul. Reja

 Elbląg, Awaria wodociągu na ul. Reja

Na ulicy Reja pękła rura wodociągowa, w związku z czym mieszkańcy okolicznych budynków zostali pozbawieni wody. Awaria będzie usuwana we wtorek (3 lutego).

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało o awarii w rejonie ulicy Reja. Z naszych informacji wynika, że pękła rura znajdująca się pod ulicą. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w tym rejonie miasta.

EPWiK informuje, że we wtorek (3 lutego) w godzinach 6 – 7 będzie rozdawana woda w workach foliowanych z samochodu technicznego. Będzie on zaparkowany na ulicy Reja pomiędzy numerem 2c a 3.

Awaria będzie usuwana 3 lutego.

SM

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Dopiero od kilku dni-20 stopni Celsjusza a już pękają rury. Co by było gdyby taka zima jak przed laty gościła u nas co roku?
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    Narodowy armagedon!(2026-02-02)
Reklama
 