Badania techniczne i ubezpieczenie? Brak. Zakaz prowadzenia i promile w organizmie? Były.

Pewien 45-latek został zatrzymany przez policyjny patrol ruchu drogowego do kontroli z uwagi na brak światła mijania. Jak się okazało chwilę później, osobowa astra, którą poruszał sie 45-latek, nie miała:

- ważnych badań technicznych i miał już zatrzymany dowód rejestracyjny (niedopuszczony do ruchu) - ubezpieczenia OC pojazdu A sam kierujący miał: - dwa aktywne zakazy kierowania - dwukrotnie był wcześniej zatrzymany jako pijany kierujący - w organizmie miał ponad promil alkoholu Mężczyzna został zatrzymany i stanie przed sądem w tzw. trybie przyspieszonym. Jego auto trafiło na policyjny parking.

inf. KMP Elbląg