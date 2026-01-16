Badania techniczne i ubezpieczenie? Brak. Zakaz prowadzenia i promile w organizmie? Były.
Pewien 45-latek został zatrzymany przez policyjny patrol ruchu drogowego do kontroli z uwagi na brak światła mijania. Jak się okazało chwilę później, osobowa astra, którą poruszał sie 45-latek, nie miała:
- ważnych badań technicznych i miał już zatrzymany dowód rejestracyjny (niedopuszczony do ruchu)
- ubezpieczenia OC pojazdu
A sam kierujący miał:
- dwa aktywne zakazy kierowania
- dwukrotnie był wcześniej zatrzymany jako pijany kierujący
- w organizmie miał ponad promil alkoholu
Mężczyzna został zatrzymany i stanie przed sądem w tzw. trybie przyspieszonym. Jego auto trafiło na policyjny parking.
inf. KMP Elbląg