Badania techniczne i ubezpieczenie? Brak. Zakaz prowadzenia i promile w organizmie? Były.

 Elbląg, Badania techniczne i ubezpieczenie? Brak. Zakaz prowadzenia i promile w organizmie? Były.

Pewien 45-latek został zatrzymany przez policyjny patrol ruchu drogowego do kontroli z uwagi na brak światła mijania. Jak się okazało chwilę później, osobowa astra, którą poruszał sie 45-latek, nie miała:

- ważnych badań technicznych i miał już zatrzymany dowód rejestracyjny (niedopuszczony do ruchu)

- ubezpieczenia OC pojazdu

 

A sam kierujący miał:

- dwa aktywne zakazy kierowania

- dwukrotnie był wcześniej zatrzymany jako pijany kierujący

- w organizmie miał ponad promil alkoholu

Mężczyzna został zatrzymany i stanie przed sądem w tzw. trybie przyspieszonym. Jego auto trafiło na policyjny parking.

inf. KMP Elbląg

  • Grubo, za wartość tego auta to się nawet podwózka lawetą nie zwróci xD
    asterka_boża(2026-01-16)
  • Ojojojojoj to pewnie go zgilotynują!
  • I to jest właśnie obywatelskie nieposzłuszeństwo, jako porotest!
  • Jezusie nazarejski, zatrzymany za brak światła mijania do kontroli... I co pany niebieskie ludziki, żeście akcje tygodnia przeprowadzili co? Chłopa ze spaloną żarówką zatrzymali, no cudowny wyczyn. I abstrahując od tego, że miał gulnięte, jedyne co wypadało zrobić to zatrzymać, podejść powiedzieć, że żarówka się spaliła i puścić dalej, a tu zapewne kontrola stulecia, sprawdzanie danych, przeglądów i tak dalej. A ta smutna żarówka mogła się spalić 5 minut przed tym jak go mijaliście. Skupcie się na robocie, a nie głupotach. Jak tak badacie sprawność pojazdów, to zacznijcie od hołoty na motorach i w gruzach co jak tylko wiosna sie zacznie, wyjadą na ulice uprzykrzać życie mieszkańcom.
    niebieskie_ludki_na_lód(2026-01-16)
