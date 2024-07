Będziemy świętowali dłużej

Tegoroczne Elbląskie Święto Chleba ma trwać nie trzy, a cztery dni. Odbędzie się w dniach 22-25 sierpnia. Miasto poszukuje wystawców.

Tegoroczne Elbląskie Święto Chleba odbędzie się 22-25 sierpnia (od czwartku do niedzieli). Miasto poszukuje wystawców, którzy chcieliby sprzedawać swoje wyroby podczas jarmarku. Ten ma być czynny dla odwiedzających: 22 sierpnia od godz. 15 do godz. 22, 23 sierpnia od godz. 9 do godz. 22, 24 sierpnia od godz. 9 do godz. 22, 25 sierpnia od godz. 9 do 20.

Więcej informacji wystawcy mogą uzyskać pisząc na maila: info@swietochleba.elblag.pl oraz na stronie swietochleba.elblag.pl.

Jeszcze w tym tygodniu ma odbyć się konferencja prasowa z udziałem prezydenta, poświęcona sierpniowym imprezom w mieście, między innymi Elbląskiemu Świętu Chleba. O szczegółach oczywiście poinformujemy.