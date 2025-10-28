Bez świateł na tym skrzyżowaniu

Nasi Czytelnicy zgłosili nam, że w okolicach placu Jagiellończyka nie działają światła. Okazuje się, że na dziś (28 października) zaplanowano w tym rejonie prace Energi Operator.

O pracach dowiedzieliśmy się w Departamencie Zarząd Dróg, teren przy skrzyżowaniu Teatralnej z Dąbka jest oznaczony na mapie wyłączeń bieżących Energi. Byliśmy na skrzyżowaniu po godz. 9, służby nie kierowały ruchem, ale w tym czasie odbywał się on płynnie i sprawnie (wg relacji naszych Czytelników wcześniej, przy większym natężeniu, były problemy z płynnym przejazdem).

Zachęcamy do ostrożnej jazdy, zwłaszcza przy pogorszonej przez warunki pogodowe widoczności.