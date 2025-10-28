UWAGA!

----

Bez świateł na tym skrzyżowaniu

 Elbląg, Dąbka po godz. 9.
Dąbka po godz. 9. Fot. red.

Nasi Czytelnicy zgłosili nam, że w okolicach placu Jagiellończyka nie działają światła. Okazuje się, że na dziś (28 października) zaplanowano w tym rejonie prace Energi Operator.

O pracach dowiedzieliśmy się w Departamencie Zarząd Dróg, teren przy skrzyżowaniu Teatralnej z Dąbka jest oznaczony na mapie wyłączeń bieżących Energi. Byliśmy na skrzyżowaniu po godz. 9, służby nie kierowały ruchem, ale w tym czasie odbywał się on płynnie i sprawnie (wg relacji naszych Czytelników wcześniej, przy większym natężeniu, były problemy z płynnym przejazdem).

Zachęcamy do ostrożnej jazdy, zwłaszcza przy pogorszonej przez warunki pogodowe widoczności.

red.

  • Aj..... to bedzie buuum
  • Czy praca w nocy jest zabroniona? Nawet lepiej widać kolor świateł. Wielu ludzi pracuje w nocy. Pociągi nie powinny jeździć.
  • gdzie jest elblaska milicja???powinni stac i kierowac ruchema nie w krzakach z suszarkami sie chowac!!!
  • Zgodnie z kodeksem pracy i kodeksem cywilnym prace w godzinach od 22:00 do 06:00 na obszarach miejskich są niedozwolone. Wynika to z faktu, że obowiązuje tzw cisza nocna, określana teraz w prawie jako naruszenie miru domowego. Takie prace dozwolone są jedynie, gdy wymaga to usunięcia wszelkich awarii w infrastrukturze zapewniającej właściwe funkcjonowanie życiowych spraw miasta np awarii wodociągowej czy gazowej. Prace związane z sygnalizacją świetlną nie wchodzą w zakres takich działań. Ponadto prowadzenie pracy nocnej zgodnie z art, 157 kodeksu pracy musi być uwzględniona w układzie zbiorowym i umowach pracowniczych. Taka forma pracy jednocześnie musi być uzgodniona z właściwym inspektorem pracy.
    Nocna zmiana bluesa(2025-10-28)
