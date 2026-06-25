Bezpłatne i dodatkowe autobusy na Dni Elbląga

Z okazji Dni Elbląga przygotowaliśmy bezpłatną komunikację miejską oraz dodatkowe kursy po zakończeniu głównych koncertów - informują władze miasta. W piątek i sobotę (26 i 27.06.2026) ok. godz. 22:00, a w niedzielę (28.06.2026) ok. godz. 23:00 vis a vis nowego parkingu na ulicy Warszawskiej zostaną podstawione autobusy komunikacji miejskiej, które po trasach zbliżonych do regularnych linii nr 12, 15 i 21 zapewnią dojazd odpowiednio do Al. Odrodzenia, Al. Grunwaldzkiej, ul. Grottgera, ul. Bema oraz ul. Ogólnej.

Trasy dodatkowych kursów z Wyspy Spichrzów po głównych koncertach podczas Dni Elbląga: Linia nr 12 Wyspa Spichrzów (Warszawska) – Wyszyńskiego – Pl. Słowiański – Robotnicza – Brzeska (Piłsudskiego) – Dąbka – Odrodzenia – Mazurska – Trasa Unii Europejskiej – Radomska – Wyspa Spichrzów (Warszawska) Linia nr 15 Wyspa Spichrzów (Warszawska) – Wyszyńskiego – Tysiąclecia – Grunwaldzka – Grottgera – Bema – Grota-Roweckiego – 12 Lutego – Dąbka – Brzeska – Trasa Unii Europejskiej – Radomska – Wyspa Spichrzów (Warszawska) Linia nr 21 Wyspa Spichrzów (Warszawska) – Wyszyńskiego –Tysiąclecia – Hetmańska – 12 Lutego – Dąbka – Piłsudskiego – Królewiecka – Fromborska – Ogólna – Konopnickiej – Niepodległości – Dąbka – Brzeska – Trasa Unii Europejskiej – Radomska – Wyspa Spichrzów (Warszawska).

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta