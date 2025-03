Bieg Piekarczyka i 50-lecie MOSiR, sprawdź szczegóły

Graf. MOSiR

Mamy dla Was kilka dobrych informacji. Tegoroczna edycja Biegu Piekarczyka będzie miała jeszcze bardziej wyjątkowy charakter, ponieważ połączy się z obchodami 50-lecia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Czeka na Was mnóstwo sportowych emocji, koncerty, atrakcje dla dzieci i strefa gastronomiczna. Ale przede wszystkim - rywalizacja na trasach 10 km i 5 km oraz niezapomniane przeżycia dla najmłodszych uczestników Mini Biegu Piekarczyka. To będzie prawdziwe święto sportu i rekreacji!

- 7 czerwca spotkamy się wszyscy na placu Jagiellończyka, aby świętować 50-lecie istnienia elbląskiego MOSiR-u. Z tej okazji przygotowaliśmy dla mieszkańców: atrakcje dla dzieci, strefę gastronomiczną, koncerty, będzie również tort. Dzień później, czyli w niedzielę 8 czerwca, będziemy mogli obserwować zmagania zawodników na trasie Biegu Piekarczyka. Zaczniemy o 10:00 od biegu głównego i towarzyszącego, a po ceremonii rozdania nagród, z dystansem zmierzą się dzieci i młodzież, w tym roku będzie ich rekordowa ilość - mówi Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pamiętajcie, że XVI Elbląski Bieg Piekarczyka to nie tylko rywalizacja sportowa, ale także okazja do wspólnego spędzenia czasu w aktywny sposób. Co roku na starcie pojawiają się całe rodziny, grupy przyjaciół i pracowników firm, którzy chcą razem przeżyć tę sportową przygodę. To wyjątkowa impreza, łącząca profesjonalnych biegaczy i amatorów. Dlatego jeśli jeszcze nie zapisałeś się na 10 km lub 5 km, to jest odpowiedni moment. Pakiety rozchodzą się w bardzo szybkim tempie, nie czekaj na ostatnią chwilę i zapisz się już dziś. Każdy uczestnik biegu głównego i towarzyszącego otrzyma atrakcyjny pakiet startowy i wyjątkowy medal na mecie. Trasa biegu prowadzi przez malownicze zakątki Elbląga. To doskonała okazja, aby sprawdzić swoją formę, zmierzyć się z innymi biegaczami i poczuć niesamowitą atmosferę sportowej rywalizacji. Nie przegap okazji, wejdź na stronę biegpiekarczyka.pl i dołącz do tysięcy biegaczy, którzy 8 czerwca staną na starcie! Organizatorzy XVI Biegu Piekarczyka: Miasto Elbląg i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Sponsor główny: MAAG Gear. Sponsorzy strategiczni: EPEC Elbląg, Awangarda, ML Polyolefins, Stella Green. Sponsor: Centrum Handlowe Ogrody. Patronat honorowy: Prezydent Elbląga Michał Missan.

