Bielnik Pierwszy wsią z inicjatywą

W czwartek (29 czerwca) rozstrzygnięto organizowany przez powiat elbląski konkurs „Wieś z inicjatywą”. W tegorocznej edycji zwyciężył Bielnik Pierwszy (gmina Elbląg). - To bardzo duże wyróżnienie dla naszej społeczności. Nie spodziewaliśmy się go. Pierwszy raz uczestniczymy w tym konkursie. Z pewnością ta nagroda wspomoże finansowo wieś, którą staramy się budować i upiększać od trzech lat - mówi Monika Stępień, sołtys wsi Bielnik Pierwszy.

Konkurs organizowany jest od 2011 roku, do tej pory zgłosiły się do niego łącznie 62 miejscowości. W tegorocznej edycji przyznano trzy nagrody, dwa wyróżnienia specjalne oraz dodatkowo pięć innych wyróżnień. Tytuł „Wsi z inicjatywą” i nagrodę w wysokości 5 tys. zł zdobył Bielnik Pierwszy (gmina Elbląg). Miejscowość wyróżniono za utworzenie tzw. wioski tematycznej Kubusia Puchatka. Stanęły tam m. in. rzeźby, które są postaciami z książki Alana Alexandra Milne’a. Są to m. in.: Kubuś Puchatek, Prosiaczek, Kłapouchy, Króliczek, Tygrysek oraz Pan Sowa.

- Rzeźby robią furorę. Ludzie, którzy przejeżdżają przez naszą wieś zatrzymują się i je oglądają, robią zdjęcia. Pomysł powstał przede wszystkim z myślą o dzieciach. Nie było u nas nigdy placu zabaw, czy wiaty, a teraz mamy nawet siłownię pod chmurką, z której korzystają dzieci i seniorzy. To ważne dla nas wyróżnienie - mówi Aleksandra Śniadecka z rady sołeckiej wsi Bielnik Pierwszy.

Na co przeznaczona zostanie nagroda? - Chcemy odnowić nasze rzeźby, niestety po zimie trochę „ucierpiały”. Planujemy również kupić stół do tenisa - dodaje Aleksandra Śniadecka.

Trzecie miejsce ex aequo zajęły dwie wsie: Piastowo (gmina Milejewo) oraz Tropy Elbląskie (gmina Elbląg). Otrzymały one po 3 tys. zł. Drugiego miejsca nie przyznano. Wyróżnienia specjalne otrzymały wsie: Aniołowo (gmina Pasłęk) i Zalesie (gmina Milejewo). Obie wsie otrzymały czeki na 1500 zł. Wyróżnienia i nagrody w wysokości tysiąca złotych otrzymały :Jegłownik (gmina Gronowo Elbląskie), Kwietnik (gmina Młynary), Sąpy (gmina Młynary), Karszewo (gmina Młynary) i Kwitajny (gmina Pasłęk).