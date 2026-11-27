Bogdan Borusewicz w Elblągu na specjalnym pokazie filmu „Nasza rewolucja”

W poniedziałek, 30 listopada, o godz. 17:00 w Sali Kameralnej kina Światowid w Elblągu odbędzie się specjalny pokaz filmu „Nasza rewolucja” w reżyserii Piotra Domalewskiego. Bezpośrednio po seansie z publicznością spotka się Bogdan Borusewicz – legenda opozycji demokratycznej, bliski współpracownik Jacka Kuronia i naoczny świadek wydarzeń, które stały się kanwą filmowej opowieści.

Rozmowę z Bogdanem Borusewiczem poprowadzi senator Jerzy Wcisła. – Pytanie, które chcę zadać jako pierwsze, brzmi: czy tak było naprawdę? Kino zawsze coś upraszcza. Rzadko ma się szansę usłyszeć wersję kogoś, kto przy tym był i dziś może po prostu powiedzieć: „tu się pomylili”. Jeżeli ktoś ma sugestię lub propozycję pytania do Bogdana Borusewicza, proszę o sygnał na moich stronach na Facebooku – zachęca senator Jerzy Wcisła.

Na ekranie w role Jacka i Gajki Kuroniów wcielają się Arkadiusz Jakubik oraz Magdalena Popławska. Film pokazuje Polskę od przełomowego roku 1976 – brutalnie pacyfikowanych strajków robotniczych i narodzin Komitetu Obrony Robotników po realia stanu wojennego.

Ale też trudne relacje walczącego z totalną władzą Jacka i Gajki i wspierającą go, choć zmagającą się z własną chorobą Gajką.

Film nieprzypadkowo zbiega się z 50. rocznicą wydarzeń czerwcowych z 1976 roku i powstania KOR.

Po filmie zapraszamy na rozmową z Bogdanem Borusewiczem, uczestnikiem tych zdarzeń, jedną z najważniejszych postaci powojennej historii Polski. Działalność opozycyjną rozpoczął jeszcze w latach 60., a w kolejnej dekadzie wspólnie z Jackiem Kuroniem współtworzył Komitet Obrony Robotników (KOR) oraz Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. W sierpniu 1980 roku był głównym organizatorem strajku w Stoczni Gdańskiej, który doprowadził do powstania „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego uniknął internowania i przez ponad cztery lata ukrywał się przed Służbą Bezpieczeństwa, kierując podziemnymi strukturami związku. W wolnej Polsce pełnił m.in. funkcję posła, wiceministra spraw wewnętrznych, wieloletniego marszałka Senatu, a obecnie jest senatorem RP.

Spotkanie w kinie Światowid będzie okazją do rozmowy o realiach PRL-u, doświadczeniu stanu wojennego widzianego z perspektywy podziemia, a przede wszystkim – o prywatnym obliczu Gajki i Jacka Kuroniów. Widzowie będą mogli zapytać gościa o wszystko, co nie zmieściło się w kinowym scenariuszu: jaki Kuroń był na co dzień, jak wyglądało wieloletnie życie w konspiracji pod stałą presją bezpieki oraz na ile filmowa wizja oddaje tamtą rzeczywistość.

Bilety na wydarzenie można jeszcze kupić w kasie kina Światowid oraz online. Serdecznie zapraszamy!

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