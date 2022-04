Brama (nie) pęka

Nasz Czytelnik zwraca uwagę na niszczejące, kruszące się cegły Bramy Targowej. Jego zdaniem ten problem postępuje i wizerunkowo, skoro brama jest wizytówką miasta, "nie wygląda to dobrze". Co na to konserwator zabytków?

Napiszemy od razu: urzędnicy uspokajają, że z Bramą Targową nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Skorzystamy jednak z okazji, żeby pokazać, jak wyglądają niektóre procedury związane z ochroną miejskich zabytków. Po zgłoszeniu Czytelnika napisaliśmy m. in. do elbląskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z pytaniami o ewentualne prace konserwacyjne dotyczące bramy.

- Za stan techniczny obiektu odpowiada jego właściciel – podkreśla w odpowiedzi Sławomir Mioduszewski, kierownik delegatury WUOZ w Elblągu. - Jeżeli obiekt nie stwarza zagrożenia, a tak jest w tym przypadku, to organ nie może wydać nakazu przeprowadzenia prac budowlanych lub konserwatorskich. Kilka wypłukanych cegieł to nie powód do wszczynania alarmu. Z biegiem czasu takie rzeczy w gotyckich (i nie tylko) murach się zdarzają i nie powodują konstrukcyjnego zagrożenia dla obiektu.

Fot. Michał Skroboszewski

Co zaś tyczy się wrażliwości estetycznej turystów, to każdy ma prawo zwrócić się do właściciela obiektu (w tym wypadku UM) i poprosić go o interwencję. Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku przeprowadza się na wniosek właściciela zabytku - pisze Sławomir Mioduszewski.

Do naszych pytań w tej sprawie ustosunkowały się również władze miasta.

- W odpowiedzi na zapytanie dotyczące stanu technicznego Bramy Targowej, w szczególności ścian budynku, informujemy, że zgodnie z przepisami Prawa budowanego obiekty Urzędu Miejskiego (w tym Brama Targowa) corocznie poddawane są kontroli stanu technicznego – podkreśla Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. - 25 maja 2021 roku omawiany obiekt został poddany obowiązkowemu przeglądowi i w ocenie osoby przeprowadzającej przegląd, posiadającej stosowne uprawnienia, Brama Targowa nadaje się do dalszego użytkowania. Ponadto informujemy, że obecnie mają miejsce coroczne przeglądy okresowe budynków Urzędu Miejskiego, które zgodnie z umową winny się zakończyć do 31 maja tego roku. Po otrzymaniu protokołu z przeglądu znany będzie obecny stan techniczny obiektu oraz czy istnieją zagrożenia dla jego użytkowników. W tej chwili nie są planowane na obiekcie prace konserwacyjne - zaznacza Łukasz Mierzejewski.