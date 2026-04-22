Budżet Obywatelski czeka na dobre pomysły

Masz pomysł na ciekawy projekt, który mógłby powstać dzięki miejskim środkom? Chcesz zmienić coś w swojej najbliższej okolicy lub zadbać o przestrzeń, z której korzystasz na co dzień? A może marzy Ci się wydarzenie integrujące mieszkańców i budujące lokalną wspólnotę?

To właśnie teraz jest najlepszy moment, aby przyjrzeć się swojemu otoczeniu, uruchomić kreatywność i wsłuchać się w potrzeby sąsiadów. Już za kilka dni rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego, który daje mieszkańcom realny wpływ na rozwój miasta. Wnioski będzie można składać od poniedziałku, 27 kwietnia.

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej – XV już edycji Budżetu Obywatelskiego. To od Was zależeć będzie jakie projekty zostaną zgłoszone, a następnie zrealizowane. W tej edycji pula środków na realizację zwycięskich zadań wynosi aż 5 650 000 zł – po 830 000 zł na każdy z pięciu okręgów oraz 1 500 000 zł na inicjatywę ogólnomiejską. Dodatkowo w każdym z okręgów zostanie wydzielona kwota po 60 000 zł na małe projekty. Wartość każdego z nich nie może przekroczyć 20 000 zł. Jak zawsze pierwszy krok do realizacji Budżetu Obywatelskiego to zbieranie dobrych pomysłów. Zachęcamy więc do zastanowienia się, co można zrobić lub poprawić we wspólnej przestrzeni naszego miasta i jakie inicjatywy zaplanować na rzecz lokalnej społeczności.

Pierwszy krok do realizacji Budżetu Obywatelskiego to zbieranie dobrych pomysłów od mieszkańców miasta. Składać wnioski mogą wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek, osoby niepełnoletnie za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Wnioski od 27 kwietnia można będzie pobrać ze strony internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu, a w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w Ratuszu Staromiejskim.

Wypełnione wnioski można składać do 15 maja w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w Ratuszu Staromiejskim.

W okresie przyjmowania wniosków, czyli między 27 kwietnia, a 15 maja można skorzystać z konsultacji 5 i 12 maja w godz. 10.00 – 15.30 w Biurze Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych w Ratuszu Staromiejskim.

W tegorocznej edycji będzie także możliwość spotkania z prof. Piotrem Uziębło z Uniwersytetu Gdańskiego z Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych UG, który specjalizuje się m.in. w partycypacji społecznej.

Na to spotkanie zapraszamy 7 maja (czwartek) do Ratusza Staromiejskiego o godz. 15.30 wszystkich, którzy zainteresowani są złożeniem wniosku w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Spotkanie odbędzie się w formie warsztatu, na którym zainteresowane osoby będą mogły porozmawiać o swojej inicjatywie i uzyskać fachową poradę, jak przygotować wniosek do BO.