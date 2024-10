Budżet Obywatelski - głosowanie od 7 października

To już XIII edycja Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy mieszkańców do udziału w głosowaniu. Zdecydujmy, które zadania powinny zostać zrealizowane w przyszłym roku. Głosowanie startuje w poniedziałek, 7 października i potrwa do 24 października br.