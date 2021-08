Budżet Obywatelski - pozostało 11 dni głosowania!

1595 elblążan oddało już swój głos w Budżecie Obywatelskim na rok 2022. Przed nami ostatnie 11 dni głosowania. Prezentujemy aktualne statystyki i dziękujemy mieszkańcom za za dotychczasową aktywność.

Zachęcamy tych, którzy jeszcze nie głosowali, aby wybierali ich zdaniem najlepsze projekty do realizacji. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek – osoby małoletnie za zgodą przedstawiciela ustawowego. Warunkiem uczestnictwa w głosowaniu jest podanie swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz daty urodzenia. Przed głosowaniem na zadania w poszczególnych okręgach warto sprawdzić do jakiego okręgu głosujący/głosująca należy. Na stronie www.budzetobywatelski.elblag.eu w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA można sprawdzić (oraz pobrać) podział miasta na okręgi wyborcze. Głosy oddane na zadania z innego okręgu będą nieważne.

Głosować elektronicznie można przez stronę internetową - www.budzetobywatelski.elblag.eu, system do głosowania będzie aktywny do 29 sierpnia, do godz. 23.59 (zachęcamy do tej najprostszej i najszybszej formy głosowania), z ww. strony można również pobrać i wydrukować papierową kartę do głosowania. Dokument będzie dostępny do pobrania do 29 sierpnia, do godz. 23.59. Karty dostępne są także w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25).

Wypełnione karty w formie papierowej należy składać wyłącznie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) do 30 sierpnia br.

Ze względu na pandemię COVID-19 i bezpieczeństwo nas wszystkich zachęcamy Państwa do głosowania drogą elektroniczną.

Statystyki dostępne na stronie.