Była apka, nie ma apki

W dobie cyfrowej Elbląg doczekał się dwóch darmowych aplikacji turystycznych, Elbląg Szlaki oraz Ścieżka Piekarczyka. Ostatnio zauważyliśmy, że pierwsza z nich zniknęła z dystrybucji.

Swego czasu testowaliśmy te dwie aplikacje, tutaj jest tekst o wycofanej apce Elbląg Szlaki. W zeszłym roku, w sezonie wakacyjnym, pisaliśmy z kolei o tym, że elbląskie aplikacje turystyczne nie są od dłuższego czasu aktualizowane. Ostatnia aktualizacja Ścieżki Piekarczyka na dziś to 5 maja 2021, z kolei apka Elbląg Szlaki zniknęła ze sklepu Google całkowicie. Zapytaliśmy urzędników, co się z nią stało? Co dalej z elbląskimi aplikacjami turystycznymi?

- Faktycznie aplikacja „Elbląg Szlaki" zniknęła ze sklepów Google Play oraz App Store i nie ma możliwości jej pobrania - przyznaje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM w Elblągu. - Natomiast aplikacja „Ścieżka Piekarczyka" nadal widnieje. Obie aplikacje działają prawidłowo na urządzeniach, których właściciele zainstalowali te aplikacje wcześniej.

Jak informują urzędnicy, aktualnie aplikacja „Ścieżka Piekarczyka" jest dostępna do pobrania w Google Play oraz w App Store, ale jest problem z jej zainstalowaniem na urządzeniach nowszej generacji. Aplikacja „Elbląg Szlaki" natomiast została chwilowo zawieszona i dlatego zniknęła ze sklepów.

- W chwili obecnej trwają prace dot. sprawdzenia i ustalenia przyczyn zaistniałej sytuacji. Najprawdopodobniej to nie brak aktualizacji aplikacji jest przyczyną problemów - zaznacza Łukasz Mierzejewski. - Chcemy wyjaśnić i rozwiązać ten problem, tak aby obie aplikacje ponownie były dostępne do pobrania dla użytkowników. Ponowne zamieszczenie aplikacji w sklepie Google Play oraz App Store może potrwać do kilku tygodni - dodaje.

Aplikacja Elbląg Szlaki została wykonana w październiku 2019 r. w trzech językach, polskim, angielskim oraz niemieckim na Androida oraz iOSa. Przypomnijmy, że koszt wykonania tej aplikacji to 86 tys. zł, a Ścieżki Piekarczyka 11 tys. zł.