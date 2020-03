Byli pracownicy Corinny szukają pracy

Ponad 40 byłych pracowników upadłej firmy Corinna zarejestrowało się jako bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wielu ze zwolnionych już znalazło nowe zajęcie.

Przypomnijmy, że z końcem grudnia pracę w Corinnie z powodu upadłości firmy straciło 180 osób. Majątek przejął syndyk, który rozpoczął już wypłatę odpraw i części należnych wynagrodzeń. W pomoc włączył się Powiatowy Urząd Pracy, który spotkał się z załogą przedsiębiorstwa, przekazał informacje na temat możliwości ubiegania się o różnego rodzaju pomoc oraz przygotował listę pracodawców, którzy deklarowali przyjęcia do pracy ponad 100 osób na podobnych stanowiskach.

- Do 25 lutego PUP zarejestrował jako bezrobotnych 44 byłych pracowników Corinny. Ze względu na zastosowanie skróconego okresu wypowiedzenia pracownikom, rejestracje osób, które nie podejmą zatrudnienia, mogą odbywać się jeszcze marcu oraz później (zgodnie z wnioskiem osób rejestrujących się – informuje Witold Wróblewski, prezydent Elbląga, w odpowiedzi na pismo posłanki Lewicy Moniki Falej. - Osoby, które zarejestrowały się jako bezrobotne to przedstawiciele takich zawodów i stanowisk jak: szwaczka, prasowaczka, pracownik krojowni, klejarz, pracownik ręcznych wykończeniowych, pracownik biurowy, magazynier, pracownik przygotowujący produkcję.

Spośród 44 zarejestrowanych w PUP osób 10 już znalazło nową pracę, 7 kolejnych prowadzi właśnie rozmowy z przyszłymi pracodawcami, 6 osób będzie ubiegać się o świadczenie przedemerytalne, dwie kolejne nabędą wkrótce prawo do emerytury. - Pozostałych 19 osób jest na bieżąco aktywizowanych w ramach usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, a ich sytuacja jest monitorowana – dodaje Witold Wróblewski.

Posłanka Monika Falej pytała prezydenta o działania miasta w sprawie pomocy pracownikom firmy Corinna po publikacji na ten temat w portEl,pl. - Sytuacja Corinny jest poważnym wyzwaniem dla rynku pracy w Elblągu, traktowanego wielośrodowiskowo, a szczególnie boleśnie dla młodych mieszkańców. Ich problemy, artykułowane w wielu wypowiedziach, dotyczą poszukiwania pracy odpowiadającej ambicjom, kwalifikacjom, wykształceniu. Raport Fundacji Schumana w ocenie Miasta przez mieszkańców w przedziale wiekowym 16-30 lat postawił Elbląg na pozycji 64 wobec 66 ocenianych samorządów. Młodzi krytycznie oceniali różne aspekty życia w Elblągu, w tym poziom gospodarki w sposób ograniczony przyczyniający się do wzrostu zasobu stanowisk pracy. Efektem jest, w porównaniu z innymi samorządami, nadmierna emigracja z jednoczesnym bardzo szybkim przybywaniem seniorów – pisała do prezydenta posłanka Falej. - Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 28 listopada ub. roku proponowałam przeprowadzenie przez Pana Prezydenta, przy współpracy z elbląskimi parlamentarzystami, proinwestycyjnego przedsięwzięcia. Udział przedstawicieli instytucji centralnych, wojewódzkich i ogólnopolskich agencji promocji gospodarczej, związany byłby ze wsparciem i pomocą dla inwestycyjnego zagospodarowania terenów miejskich. Oczekuję że dojdzie do spełnienia ożywczego dla Elbląga przedsięwzięcia. Może z przywołaniem Centrum Edukacji Zawodowej? Zarówno ja, jak i z pewnością pozostali parlamentarzyści, będziemy do dyspozycji w naszym zakresie działania – napisała posłanka.