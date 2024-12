Były drzewa i krzewy, będzie fotowoltaika

Na skarpie oddzielającej szpital wojewódzki od osiedla Metalowców przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów, by zrobić miejsce pod instalację fotowoltaiczną. Przeciwko tej inwestycji protestowali okoliczni mieszkańcy. Zobacz zdjęcia.

O tej sprawie pisaliśmy w ostatnich miesiącach kilkakrotnie. Teren pod inwestycję w całości należy do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, jego część mieszkańcy osiedla Metalowców wydzierżawiali na podstawie wieloletniej umowy ze szpitalem, urządzając na nim ogródki. Gdy okazało się, że szpital potrzebuje nowego źródła energii do swoich potrzeb, umowy wypowiedziano i przystąpiono do przygotowań do realizacji na tym terenie instalacji fotowoltaicznej.

Mieszkańcy protestowali przeciwko tym planom, nagłośnili sprawę w mediach (m.in. na portElu), po protestach odbyło się kilka spotkań z dyrekcją szpitala. Po tych rozmowach WSZ ograniczył moc instalacji fotowoltaicznej i ograniczył powierzchnię zabudowy działki.

- Planowana inwestycja ma zostać usytuowana w części niezabudowanej działki, na skarpie od strony ul. Waryńskiego, granicząca z działkami posadowionymi przy ul. Odlewników – pisała od naszej redakcji w mailowej odpowiedzi w styczniu tego roku Elżbieta Gelert, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. – Ponadto w ramach dokonanych uzgodnień szpital na własny koszt dokonał odtworzenia osnowy geodezyjnej (ok. 340 mb) oraz zobowiązał się do posadzenia żywopłotu wzdłuż ogrodzenia, gdzie posadowiona będzie instalacja fotowoltaiczna, celem zapewnienia wzajemnej intymności. Ponadto pragniemy podkreślić, iż planowana inwestycja realizowana jest i będzie z poszanowaniem wszelkich wymogów prawnych i środowiskowych – pisała dyrektor szpitala.

Kilka dni temu ruszyły prace przygotowawcze do inwestycji, która ma kosztować 2,6 mln zł i być finansowana ze środków szpitala. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma Leszczyński System, która ma czas na montaż instalacji do marca 2025 roku.