Były sobie żabki małe... (Opowieści z lasu, odc. 314)

- W Światowy Dzień Żaby są organizowane różne wydarzenia, które mają przypominać, że płazy pozytywnie wpływają na ekosystem i nie wolno ich tępić, a wręcz przeciwnie, niektóre gatunki są objęte ochroną całkowitą lub częściową – podaje "Kalendarz świąt nietypowych".

Kalendarz informuje, że ten dzień obchodzimy 20 marca. Powiedzmy dziś więc parę słów o żabach i o płazach w ogóle.

Jak czytamy na ekologia.pl, żaby właściwe to rodzina z rzędu płazów bezogonowych, do której należy ok. 400 gatunków.

Żabowatych nie spotkamy z pewnością na... Antartktyce. Zasadniczo żyją jednak na całej kuli ziemskiej. Jak podaje portal, jedne z nich prowadzą dzienny, inne nocny tryb życia. Są takie gatunki, które zamieszkują ląd, takie, które żyją w wodzie, czy takie, których domem są... drzewa.

- W Polsce występuje 6 gatunków z rodziny: żaba trawna (Rana temporaria), żaba zwinka (Rana dalmatina), żaba moczarowa (Rana arvalis) zaliczane do grupy żab brunatnych; żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus), żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae) oraz płodny mieszaniec (hybryda) tych gatunków –żaba wodna (Pelophylax kl. esculentus) zaliczane do grupy żab zielonych – czytamy na ekologia.pl.

Na portalu dowiadujemy się też, że pierwsze żabo-kształtne płazy pojawiły się ok. 250 mln lat temu, w triasie.

- Żabowate charakteryzują się krępym pokrojem ciała – podaje strona. Charakterystyczna jest u nich m. in. gładka skóra czy brak ogona. Odżywiają się głównie drobnymi zwierzętami, kijanki są zwykle roślinożerne...

- Płazy są pod względem ewolucyjnym pierwszą grupą kręgowców lądowych. Nie są szkodnikami i zazwyczaj są pożyteczne – podaje portal medianauka.pl. Dodajmy, że wiele z nich znajduje się pod ochroną.

- W Polsce płazy są objęte ochroną ścisłą. Wśród 18 gatunków tych zwierząt, w kraju występuje grzebiuszka ziemna, salamandra plamistą i, prowadząca nadrzewny tryb życia, rzekotka drzewna oraz dwa gatunki kumaków, trzy ropuch, cztery traszek i aż sześć gatunków żab - czytamy na stronach Lasów Państwowych - Niestety, wiosną płazy giną nie tylko pod kołami samochodów, ale także podczas pożarów nieużytków. Każdego roku podczas wypalania traw na łąkach, w oczeretach, czyli nadbrzeżnych zaroślach, i w rowach ginie ich ogromna liczba.

Uważajmy na te sympatyczne stworzenia!

- Na Wysoczyźnie Elbląskiej można spotkać wielu przedstawicieli tej grupy zwierząt - dodaje jeszcze Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. - Na przykład przybierającą w czasie godów niebieski kolor żabę moczarową czy niewielką, ale za to bardzo głośną rzekotkę drzewną... - mówi leśnik.