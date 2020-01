Chcą, żeby zamieszkały tu na stałe

Jan Piotrowski (po prawej) z Nadleśnictwa Elbląg oraz Mirosław Gawron, pomysłodawca akcji (fot. materiały prasowe Nadleśnictwa Elbląg)

Wysoczyzna Elbląska znana jest z tego, że występuje tu wiele gatunków charakterystycznych dla terenów górskich. Widywane są tu pliszki górskie oraz pluszcze, te ostatnie zalatują tu głównie po to, aby w tym rejonie przezimować. Grabianka to dla nich idealne miejsce do życia, teraz zainstalowano tam coś, co ma je zachęcić do osiedlania się na Wysoczyźnie.

Nad Grabianką, rzeczką przypominająca górski strumień, która przecina lasy pomiędzy Pagórkami i Kadynami, zawieszono drewniane skrzyneczki. - Przyjechaliśmy tu po to, aby powiesić pięć budek lęgowych dla dwóch gatunków ptaków, które są związane ze środowiskiem potoków górskich. Mamy to szczęście, że bywają one na Wysoczyźnie Elbląskiej – opowiadał Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg podczas czwartkowej (17 stycznia) akcji. Chodzi o pluszcza i pliszkę górską. Są gatunkami rzadkimi na północy, więc – jak podkreślił leśnik – każda forma pomocy im się przyda. - Te ptaki pojawiają się na naszym terenie, zazwyczaj nie są to ptaki lęgowe, szczególnie jeśli mówimy o pluszczu, który przybywa tutaj ze Skandynawii w okresie migracji. Po prostu u nas jest cieplej, mamy łagodniejszy klimat, więc chętnie przebywa tu zimą. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy te pluszcze zadomowiają się i przeprowadzają lęgi – wyjaśnia Jan Piotrowski. Pomysłodawcą zawieszenia takich budek jest Mirosław Gawron, ornitolog-amator oraz fotograf. Jak mówił pliszka górska ma się u nas dobrze, ma tu dobre warunki do żerowania. (fot. Jan Piotrowski) - Pluszcz to ciemny ptak, z dużym, białym krawatem. Bardzo szybko przemieszcza się wzdłuż potoków czy rzeczek, z kamieniami, nurkuje w celu zdobycia pożywienia. Można powiedzieć, że dosłownie lata pod wodą, bo odpycha się skrzydłami, łowiąc larwy, ochotki – tak opowiadał o życiu tego gatunku.

