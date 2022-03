"Chcemy mieć prawo wyboru"

Przed Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu odbył się protest przeciwko rozporządzeniu ministra zdrowia, które nakłada na zawody medyczne obowiązek szczepień. Uczestniczyło w nim około 12 osób, m.in. pracownicy szpitala.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia od 1 marca 2022 r. osoby wykonujące zawód medyczny, pracujący w podmiotach leczniczych, farmaceuci i zatrudnieni w aptekach oraz studenci kierunków przygotowujących do zawodu medycznego podlegają obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19. Rozporządzenie nie daje jednak pracodawcom, żadnych umocowań prawnych, które pozwalały ten przepis egzekwować.

Przypomnijmy, że zawody medyczne to najlepiej wyszczepiona grupa w Polsce (83 proc.) Są jednak i wśród nich osoby sceptycznie nastawione do szczepień przeciw koronawirusowi. Kilka dni temu przed Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Elblągu odbył się protest przeciwko obowiązkowi szczepień, w którym uczestniczyło ok. 12 osób, wśród nich kilku pracowników szpitala.

- Chcemy mieć wolny wybór. Nie chcemy być przymuszani do szczepień, a czujemy ze strony dyrekcji nacisk. Nie było żadnego oficjalnego pisma od zarządzających szpitalem w tej sprawie, jednak czujemy presję zarówno dyrekcji, jak i innych pracowników. Boimy się, że mogą nas zwolnić z pracy za brak szczepienia – mówi kobieta, która pracuje w szpitalu jako laborantka.

Dlaczego nie chcą się szczepić?

- Chcę mieć wybór, poza tym to nie jest sprawdzony preparat. Tak uważam – dodaje pracownica szpitala.

Protestujący złożyli w sekretariacie szpitala pismo, w którym pytają m.in. czy brak szczepienia „ jest równoznaczny z zakończeniem współpracy z zarządzaną placówką, z wypowiedzeniem stosunku pracy"– czytamy w piśmie.

Do Biura Prasowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wysłaliśmy prośbę o odniesienie się do protestu i zarzutów.

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, iż od dnia 1 marca 2022 r, nie było na terenie Szpitala żadnych protestów w sprawie obowiązkowych szczepień - taką odpowiedź otrzymaliśmy po kilku dniach od wysłania maila z pytaniami.