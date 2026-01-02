Co nas czeka w 2026 roku

Niektóre wydarzenia w rozpoczętym właśnie nowym roku da się przewidzieć i to na nich się w większości skupiliśmy. Za 12 miesięcy sprawdźcie, czy mieliśmy rację. Oto nasz przegląd.

Nowe bilety w komunikacji miejskiej, taniej w strefie, drożej za odpady

O tym już informowaliśmy, ale warto to przypomnieć. Od 1 stycznia w Elblągu obowiązują także bilety na przejazdy 5- i 10-minutowe oraz rodzinne i weekendowe. Uczestnicy programy „WElblągu” będą mogli kupować bilety taniej i mniej też płacić za postój w strefie płatnego parkowania. O szczegółach przeczytacie tutaj.

Dodajmy, że od 1 stycznia płacimy w Elblągu o 5 zł od osoby więcej za wywóz odpadów. Nie wzrósł za to podatek od nieruchomości ani też czynsze w mieszkaniach komunalnych.

Most do remontu, czeka nas tymczasowa przeprawa

Na przełomie sierpnia i września na rzece Elbląg ma uruchomiona tymczasowa przeprawa. Będzie funkcjonować na czas remontu mostu Kardynała Wyszyńskiego, który ma potrwać do końca kwietnia 2027 roku. Miasto wybrało już wykonawców prac, które będą kosztować w sumie 14 mln zł. Kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość, szczególnie w godzinach szczytu. W którym miejscu ta tymczasowa przeprawa powstanie, tego jeszcze nie wiadomo, trwają prace projektowe.

Rozwiązanie problemu z odpadami

Najpóźniej w maju powinny skończyć się problemy związane z segregacją odpadów w Elblągu. Zakład Utylizacji Odpadów za 3,5 mln złotych kupi tymczasową sortownię, co pozwoli przywrócić normalną działalność spółki. Do tego czasu odpady komunalne z Elbląga i okolic będą wywożone z ZUO do innych instalacji w regionie.

Ciepło i prąd z Elektrycznej

Energa Kogeneracja pod koniec roku powinna zakończyć budowę nowego źródła w elektociepłowni przy ul. Elektrycznej. Zespół trzech silników gazowych, które w kogeneracji będą produkować ciepło i prąd kosztuje 324 mln złotych. Rozruch instalacji ma nastąpić we wrześniu, a do pełnej eksploatacji ma być ona oddana pod koniec 2026 roku.

Nadal na rozpoczęcie swojej inwestycji w źródło ciepła przy ul. Dojazdowej czeka miejska spółka – Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Nie rozpocznie się, dopóki nie uzyska dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ten rok powinien przynieść rozstrzygnięcie w tej sprawie. Czasu wiele nie pozostało, po do 2028 roku EPEC ma ważną decyzję przyłączeniową nowego źródła, również kogeneracyjnego.

Nabrzeże nową atrakcją

W 2026 roku powinna się wreszcie zakończyć modernizacja nabrzeża przy biurowcu Porto Vista. Warta 30 mln inwestycja ma 10-miesięczne opóźnienie. Nowy termin oddania jej do użytku to listopad. Trzymamy kciuki, bo miasto zyska nowy deptak nad rzeką, przy którym – w Porto Vista – mają powstać m.in. restauracje.

Inwestycje, które ruszą

W tym roku władze miasta przeznaczą ponad 175 mln złotych na inwestycje, to 15 procent budżetu. Oprócz wspomnianego wyżej mostu, czeka nas m.in. rozpoczęcie przebudowy ul. Portowej i Mazurskiej, modernizacji przedszkola nr 8 przy ul. Bema, a także rozpoczęcie prac dotyczących podgrzewanej murawy na stadionie przy ul. Agrykola i robót ratujących zabytkowe mury Galerii EL. Przebudowy dojazdu i parkingu przy ul. Bema doczekają się wreszcie pacjenci tamtejszej przychodni zdrowia i krwiodawcy. W 2026 roku ma się też wreszcie rozpocząć budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Królewieckiej do Dąbrowy.

Na to musimy jeszcze poczekać

Na pewno w 2026 roku nie ruszy budowa ul. Wschodniej (władze miasta skupiają się na razie na trakcie pieszo-rowerowym przy Górze Chrobrego) ani drugiej części kąpieliska przy ul. Spacerowej (ten rok to czas na wykonanie projektu) Może uda się pozyskać dofinansowanie na stadion lekkoatletyczno-piłkarski przy Krakusa, ale jego oddanie do użytku jest planowane na 2027 r. W 2027 roku powinny też ruszyć inwestycje w samym porcie, ten rok to czas na przygotowywanie dokumentacji i rozpoczęcie prac drogowych. .