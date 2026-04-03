Co słychać na Portowej

 Elbląg, Co słychać na Portowej
Trwa przebudowa ul. Portowej, dojazd od strony Trasy Unii Europejskiej jest zamknięty. Kierowcy mogą korzystać z objazdu przez ul. Browarną. Zobacz zdjęcia.

Prace prowadzi firma BALZOLA Polska, która ma rok na ich zakończenie. Koszt? Prawie 10 mln zł.

- Zakres prac obejmuje przebudowę ulicy Portowej oraz skrzyżowania z Trasą Unii Europejskiej. Powstaną nowe chodniki, miejsca postojowe i ścieżka pieszo-rowerowa. Zmodernizowana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz istniejąca infrastruktura techniczna. Remont przejdzie także przejazd kolejowo-drogowy. Projekt przewiduje również uporządkowanie zieleni i montaż elementów małej architektury – informowało Biuro Prezydenta Elbląga.

Przypomnijmy, że modernizacja Portowej to jedna z części inwestycji okołoportowych. W 2026 roku ma ruszyć przebudowa skrzyżowań w okolicy samego portu. Powstanie rondo na Trasie Unii Europejskiej (przy zjeździe w kierunku ul. Radomskiej) oraz rondo na skrzyżowaniu Radomskiej ze zjazdem z Trasy UE), a także ma rozpocząć się przebudowa ul. Mazurskiej aż do granic miasta wraz z budową ścieżki rowerowej. Inwestycje w infrastrukturę portową (m.in. budowa nowego terminala przy ul. Żytniej i rozbudowa terminala przy Radomskiej) ma się rozpocząć w 2027 roku. Wszystkie inwestycje mają być zakończone do 2029 roku i kosztować w sumie około 200 mln zł, które miasto pozyskało z funduszy unijnych.

Od 1 kwietnia skrzyżowanie ul. Portowej z Trasą Unii Europejskiej zostało zamknięte. Dojazd do ul. Portowej jest możliwy przez objazd ul. Browarną.


Co słychać na Portowej
Co słychać na Portowej
Co słychać na Portowej
Co słychać na Portowej

  • Po co rondo na trasie UE na zjeździe do Radomskiej? Przecież ci co chcą zjechać z mostu w kierunku Radomskiej nie blokują całkowicie mostu tak jak ma to miejsce w drugą stronę w godzinach szczytu gdy cały most stoi. Znowu sztuczne spowalnianie aut aby potem się rozpędzić, ekologii w tym zero...
  • Mam nadzieje że będzie można wyjechać s ulicy Portowej na trasę Unii Europejskiej.
  • Ulica Portowa jest teraz tak ważna że aż dziwne że tyle milionów wydadzą na tak krótki odcinek ulicy dojazdowej zamiast zabezpieczyć i już na wczoraj zacząć budować ulicę Wschodnią!!! Gdzie są priorytety oraz wyższa konieczność potrzeb nas mieszkańców zwłaszcza że ulica Wschodnia ma już oddany do użytku pierwszy etap ulicy. To samo z połączeniem ulicy czyli alei Jana Pawła z Krasnym Lasem będą mieć położone jako nawierzchnia betonowe bloki. To są najbardziej pilne i potrzebne inwestycje w drogi w naszym mieście.
  • znowu kolejny śmiech port bedzie oddany znaczy droga wodna w 2027 roku a miasto zancznie wtedy robić nowe nabrzeza portowe których budowa potrwa do 2029 roku wniosek jeden droga wodna będzie ale nie bedzie nabrzeży gdzie mógłby zacumować statek do rozładunku znowu koejne 2 lat czekania no bo jak ronda na mazurskiej i ścieżki rowerowe sa przecież wazniejsze o zgrozo gdyby głupota mogła fruwać?, przecież te pieniądze były na rozbudowę portu a nie nas ronda i ścieżki rowerowe
  • Szkoda że usuneli twoje2 dodatkowe komętarze ale wddać po nich twoją nienawiść i niewiedze. Propagande wsiąkarz jak gąbka. Elbląg najbardziej się rozwijał w drugiej połowie lat 70.Dzięki tzw. komuniście Smagale. Dzięki niemu q Elblągu zbudowano zakłady truso, plastyk polmo buczka politechnike itp.
  • Skąd wiesz że były jeszcze dwa komentarze skoro ich cenzura nie puściła ?
  • Komentarze znikają szybciej niż śnieg po zimie.
    Pistel i cenzorzy(2026-04-03)
  • Były godzine temu ale szybko znikneły.
  • Cenzura żyje.
  • Pytanie do władz miejskich kiedy ten most zostanie wysadzony w powietrze i zostanie zbudowany nowy szeroki z chodnikami, drogami dla rowerów z torowiskiem? Pytanie drugie kiedy jeden z niegospodarnych wlodarzy autorów mostu tw Barnaba z PSL pójdzie siedzieć za ten bubel? Pytanie trzecie gdzie się podziały te miliardy euro z KPO dzięki którym port miał powstać w mgnieniu oka? Minęły dwa lata a portu jak nie było tak nie ma. Tak naprawdę nic się nie zmieniło. Władze miejskie nie szanują Elblążan i plują im w twarz.
    Ciekawy Elblążanin(2026-04-03)
  • Już jedziemy sprawdzić ?
  • Pismami przez lata nic nie robili a powcy wszędzie coś budują. Czy cenzor PiStelu to puści ?
Reklama
 