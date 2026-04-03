Co słychać na Portowej

Trwa przebudowa ul. Portowej, dojazd od strony Trasy Unii Europejskiej jest zamknięty. Kierowcy mogą korzystać z objazdu przez ul. Browarną. Zobacz zdjęcia.

Prace prowadzi firma BALZOLA Polska, która ma rok na ich zakończenie. Koszt? Prawie 10 mln zł.

- Zakres prac obejmuje przebudowę ulicy Portowej oraz skrzyżowania z Trasą Unii Europejskiej. Powstaną nowe chodniki, miejsca postojowe i ścieżka pieszo-rowerowa. Zmodernizowana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz istniejąca infrastruktura techniczna. Remont przejdzie także przejazd kolejowo-drogowy. Projekt przewiduje również uporządkowanie zieleni i montaż elementów małej architektury – informowało Biuro Prezydenta Elbląga.

Przypomnijmy, że modernizacja Portowej to jedna z części inwestycji okołoportowych. W 2026 roku ma ruszyć przebudowa skrzyżowań w okolicy samego portu. Powstanie rondo na Trasie Unii Europejskiej (przy zjeździe w kierunku ul. Radomskiej) oraz rondo na skrzyżowaniu Radomskiej ze zjazdem z Trasy UE), a także ma rozpocząć się przebudowa ul. Mazurskiej aż do granic miasta wraz z budową ścieżki rowerowej. Inwestycje w infrastrukturę portową (m.in. budowa nowego terminala przy ul. Żytniej i rozbudowa terminala przy Radomskiej) ma się rozpocząć w 2027 roku. Wszystkie inwestycje mają być zakończone do 2029 roku i kosztować w sumie około 200 mln zł, które miasto pozyskało z funduszy unijnych.

