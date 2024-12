Co słychać w elbląskiej onkologii

Szpital wojewódzki dobuduje skrzydło do budynku, w którym mieści się oddział onkologii, ma już pozwolenie na budowę. Na ten cel wraz zakupem wyposażenia potrzeba prawie 91 mln złotych.

Plany

Na rozbudowę budynku potrzebne jest zewnętrzne dofinansowanie. Wojewódzki Szpital Zespolony złożył wniosek w tej sprawie na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

- Zadanie "Dobudowa skrzydła do budynku D na potrzeby realizacji świadczeń onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu" jest jednym z kilku zadań w ramach złożonego wniosku. Złożony projekt ma na celu poprawę dostępności, jakości i efektywności świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki onkologicznej świadczonej przez WSZ w Elblągu, poprzez rozbudowę infrastruktury oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny. Zakładane koszty inwestycji to prawie 91 mln złotych, w tym 31 mln na prace budowlane oraz 56 mln zł na zakup sprzętu medycznego. Ministerstwo Zdrowia informuje, iż konkurs zostanie rozstrzygnięty w pierwszym kwartale 2025 r. - podaje biuro prasowe szpitala. Prace zgodnie z regulaminem ministerialnego konkursu muszą zakończyć się do czerwca 2026 r.

Działania

Oddzielną dotyczącą onkologii kwestią są trwające już prace związane z przebudową i modernizacją pomieszczeń Oddziału Onkologicznego i Dziennej Chemioterapii, o czym pisaliśmy na etapie ogłoszenia postępowania.

- Wykonawca realizuje zakres umowy zgodnie z harmonogramem. Prace mają zakończyć się w IV kwartale 2025 r. Projekt dotyczy inwestycji współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (...) wnioskowanym przez Województwo Warmińsko-Mazurskie – informuje biuro prasowe szpitala. Przebudowywane i modernizowane jest II i III piętro pawilonu wielofunkcyjnego szpitala. Do czego mają prowadzić zmiany? Jak informuje WSZ, chodzi o ograniczenie transmisji zakażeń poprzez zastosowanie m.in. indywidualnych boksów podawania leków cytostatycznych wyposażonych w wentylację, rozdzielenie stref oczekiwania pacjentów na wstępna diagnostykę i konsultację lekarską dzięki dwóm niezależnym poczekalniom, dostosowanie modernizowanej infrastruktury do obowiązujących wymogów prawnych budowlanych, sanitarnych, pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz tego zmiany mają na celu "podniesienie komfortu pobytu hospitalizowanych pacjentów, wprowadzenie standardu pokoi łóżkowych wyposażonych w indywidualne węzły sanitarne, wydzielenie pomieszczenia indywidualnych kontaktów, zaprojektowano pomieszczenie szatniowe wyposażone w indywidualne szafki ubraniowe". Wojewódzki Szpital Zespolony realizuje też wymianę wyposażenia meblowego, technicznego, socjalno-bytowego i uzupełnienie sprzętu medycznego.

Jak już informowaliśmy, koszt inwestycji to 24,9 mln zł. 3,7 mln zł to wkład własny Urzędu Marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego, 21,2 mln zł to dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.