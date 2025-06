Dziś (17 czerwca) skontaktowała się z naszą redakcją Pani Hanna, którą zaniepokoiła facebookowa strona "Transport publiczny w Elblągu" z fragmentem herbu miasta w zdjęciu profilowym. - Coś jest nie tak z tą stroną, oby nikt nie dał się oszukać - podkreśliła w rozmowie z nami emerytka.

Jak wyjaśniła w rozmowie z nami Pani Hanna, chciała zweryfikować, czy może mieć do czynienia z prawdziwą ofertą mieszkańców. Po rozmowie z nami sprawę zgłosiła też do Zarządu Komunikacji Miejskiej. ZKM zareagował na to zgłoszenie.

- Uwaga! Kolejna próba oszustwa w serwisie Facebook. Zachęcamy do zgłaszania profilu "Transport publiczny w Elblągu" jako oszustwa - podał na swoim Facebooku ZKM.

Apelujemy o ostrożność i dziękujemy Pani Hannie za zgłoszenie problemu.