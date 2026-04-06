Czas na Lany Poniedziałek

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Poniedziałek Wielkanocny przypada w tym roku 6 kwietnia. W Polsce to dzień ustawowo wolny od pracy.

- Poniedziałek Wielkanocny nie ma szczególnego rytu liturgicznego, za to ten drugi dzień Świąt ma bogatą obrzędowość ludową. Zwany jest również Lanym Poniedziałkiem, dniem świętego Lejka, oblewanką, polewanką albo po prostu śmigusem-dyngusem.

Po spokojnej i rodzinnej Niedzieli Wielkanocnej w poniedziałek zaczynało się „szalone” świętowanie. Już w nocy z niedzieli na poniedziałek wyruszali dyngusiarze i inni przebierańcy, by psocić, figlować i oblewać wodą - podaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ten zwyczaj polewania wodą - może i słusznie - już wymiera. Również on ma jednak religijne korzenie.

- Jest to prawdopodobnie "ochrzczony" stary, pogański zwyczaj, że topiono marzannę (stąd miesiąc marzec), symbol zimy, i przez oblewanie się wodą wyrażano radość, że można z niej korzystać. Dotąd bowiem był lód i śnieg - podaje strona brewiarz.pl.

Dodajmy, że w wymiarze religijnym świętowanie przez chrześcijan Wielkanocy nie kończy się na "pierwszym i drugim dniu świat". To najpierw oktawa (osiem dni) Wielkanocy, która cała poświęcona jest zmartwychwstaniu Chrystusa. Cały radosny Okres Wielkanocny w Kościele trwa z kolei aż 50 dni.


Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

  • Sami nie pracują i jeszcze innym zabraniają
    Kraj wyznaniowy(2026-04-06)
  • Czym się ludzie kierują?
  • bo teraz to nie jest zabawa tylko chuligaństwo!!!!!
  • Ta świąteczna tradycja umiera jak kazda tradycja w tych czasach! Polewamy się, kochamy, spotykamy, rozmawiamy juz tylko wirtualnie ! Maszyny, sztuczna inteligencja zastępuje ludzi ! Taki to plan na ludzkość!
  • Koncerny juz zwalniają ludzi bo AJ ich zastępuje! Chory swiat i chore czasy, gdziekolwiek dzwonisz najpierw gadasz z maszyną zanim konsultant laskawie cię połączy! Zwlaszcza jak wzywasz assistance na drodze zanim przebijesz się przez wirtualną gadkę stracisz zdrowie! Ciekawe kiedy maszyny zastąpią dygnitarzy -:)
  • Ludzie nawet nie zdają sobie sprawy i zaganiani nie zauważają jak machina cyfryzacji nas osacza, wciąga i po prostu wypiera z życia, z normalnego życia ! Będziemy zamykać się w domach bo juz ten proces jest widoczny ! Jesteśmy samotni, zgorzkniali, smutni a i coraz czesciej mało empatyczni i wrażliwi na drugiego czlowieka !
  • @Brunatna góra - Im więcej wiem o tej organizacji tym bardziej nie rozumiem ludzi którzy z nimi współpracują
    Kościół przeciw Polsce(2026-04-06)
