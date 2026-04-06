Czas na Lany Poniedziałek

Poniedziałek Wielkanocny przypada w tym roku 6 kwietnia. W Polsce to dzień ustawowo wolny od pracy.

- Poniedziałek Wielkanocny nie ma szczególnego rytu liturgicznego, za to ten drugi dzień Świąt ma bogatą obrzędowość ludową. Zwany jest również Lanym Poniedziałkiem, dniem świętego Lejka, oblewanką, polewanką albo po prostu śmigusem-dyngusem. Po spokojnej i rodzinnej Niedzieli Wielkanocnej w poniedziałek zaczynało się „szalone” świętowanie. Już w nocy z niedzieli na poniedziałek wyruszali dyngusiarze i inni przebierańcy, by psocić, figlować i oblewać wodą - podaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ten zwyczaj polewania wodą - może i słusznie - już wymiera. Również on ma jednak religijne korzenie.

- Jest to prawdopodobnie "ochrzczony" stary, pogański zwyczaj, że topiono marzannę (stąd miesiąc marzec), symbol zimy, i przez oblewanie się wodą wyrażano radość, że można z niej korzystać. Dotąd bowiem był lód i śnieg - podaje strona brewiarz.pl.

Dodajmy, że w wymiarze religijnym świętowanie przez chrześcijan Wielkanocy nie kończy się na "pierwszym i drugim dniu świat". To najpierw oktawa (osiem dni) Wielkanocy, która cała poświęcona jest zmartwychwstaniu Chrystusa. Cały radosny Okres Wielkanocny w Kościele trwa z kolei aż 50 dni.