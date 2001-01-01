Czas na młodych liderów

Kim jest i jak działa dobry lider? Jak zarządzać grupą i radzić sobie z konfliktami? Co jest najistotniejsze w promocji działań społecznych? Jak przygotować się do przemówień publicznych? Te i wiele innych zagadnień poruszymy podczas cyklu 6 warsztatów skierowanych do młodych ludzi, którzy są gotowi stać się ambasadorami działań młodzieżowych w naszym mieście.

Rekrutacja do Elbląskiej Akademii Młodych Liderów właśnie wystartowała i potrwa do 16 września. Nie zwlekaj - ZGŁOŚ SIĘ wypełniając formularz on-line dostępny tutaj: https://forms.gle/6U2uKdfpmTXD6kpCA

Do wspólnego rozwoju zapraszamy osoby, które:

- są w wieku 14-17 lat;

- zamieszkują na stałe w Elblągu lub jego najbliższych okolicach;

- angażują się społecznie, działają w ramach samorządów szkolnych, kół wolontariatu, elbląskich organizacji pozarządowych czy instytucji miejskich lub chcą rozpocząć swoją drogę i szukają wsparcia w tym zakresie;

- mają gotowość do rozwoju osobistego.

Pierwszeństwo udziału będą mieli młodzi ludzie, którzy zadeklarują uczestnictwo w całym cyklu spotkań z zaproszonymi ekspertami, a także aktywnie zaangażują się w dodatkowe spotkania w ramach projektu obejmujące planowanie, organizację oraz realizację konferencji podsumowującej projekt „Młodzi dla Elbląga”.



Kalendarz Elbląskiej Akademii Młodych Liderów:

Warsztat 1: Wprowadzenie do tematyki - liderstwo i przywództwo (20-21.10.2025)

Warsztat 2: Zarządzanie grupą (11.10.2025)

Warsztat 3: Przemówienia publiczne i wizerunek liderski (25.10.2025)

Warsztat 4: Zarządzanie konfliktami i stresem (15.11.2025)

Warsztat 5: Promocja i marketing działań społecznych (29.11.2025)

Warsztat 6: Edukacja Obywatelska (13.12.2025)

Konferencja podsumowująca „Młodzi dla Elbląga” (17.12.2025)



Uroczyste podsumowanie Akademii wraz z wręczeniem certyfikatów ukończenia odbędzie się podczas konferencji zaplanowanej w dniu 17 grudnia 2025 roku.

Wszystkie warsztaty odbywać się będą w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Domu Pod Cisem, ul. Stawidłowa 3.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Młodzi dla Elbląga” prowadzonego przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.